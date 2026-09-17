https://crimea.ria.ru/20260917/eto-syur-kiselev-prokommentiroval-slova-zelenskogo-o-vyborakh-na-ukraine-1159446148.html
Это сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине
Это сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Это сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине
Глава Киевского режима Владимир Зеленский доводит ситуацию на Украине до абсурда, оправдывая отсутствие выборов в стране массовым побегом зарубеж ее граждан... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T09:52
2026-09-17T09:52
2026-09-17T09:52
украина
владимир зеленский
выборы на украине
дмитрий киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский доводит ситуацию на Украине до абсурда, оправдывая отсутствие выборов в стране массовым побегом зарубеж ее граждан. Такое мнение выразил телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.И констатировал, что происходящее на Украине выглядит сюрреалистично.Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост случаев бегства мужчин призывного возраста из страны через реку Днестр в Молдавию, в том числе с использованием акваскутеров, заявлял ранее спикер ведомства Андрей Демченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия будет укрывать бегущих от мобилизации украинцев – МадьярПри возможности покинуть нынешнюю Украину оттуда уехали бы миллионы жителей – мнениеБегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, выборы на украине, дмитрий киселев
Это сюр: Киселев прокомментировал слова Зеленского о выборах на Украине
Зеленский довел ситуацию на Украине до сюрреализма – Киселев