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В Ленинском районе Крыма продолжают подрывать боеприпасы – будет громко - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Ленинском районе Крыма продолжают подрывать боеприпасы – будет громко
В Ленинском районе Крыма продолжают подрывать боеприпасы – будет громко - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Ленинском районе Крыма продолжают подрывать боеприпасы – будет громко
Во второй половине дня в четверг, 17 сентября, в Ленинском районе Крыма может быть громко. Там запланирован подрыв взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T10:06
2026-09-17T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Во второй половине дня в четверг, 17 сентября, в Ленинском районе Крыма может быть громко. Там запланирован подрыв взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в правительстве Крыма.Жителей и гостей региона призвали не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.В среду в Ленинском районе также проводились работы по подрыву боеприпасов. Жителей предупреждали, что может быть громко.Ранее сообщалось, что в Керчи на территории музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен во время земляных работ строители обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили 10 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны200 взрывов: в Крыму уничтожили 190 снарядов и 4 авиабомбы времен ВОВ14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
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новости крыма, ленинский район, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Ленинском районе Крыма продолжают подрывать боеприпасы – будет громко

В крыму в четверг проведут работы по подрыву взрывоопасных предметов в Ленинском районе

10:06 17.09.2026
 
© МЧС Республики КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов
Обезвреживание взрывоопасных предметов
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Во второй половине дня в четверг, 17 сентября, в Ленинском районе Крыма может быть громко. Там запланирован подрыв взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в правительстве Крыма.
"17 сентября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее п. Багерово на Багеровском полигоне, а также на территории Войковского сельского поселения, в 4-х км севернее от с. Бондаренково, запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона призвали не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
В среду в Ленинском районе также проводились работы по подрыву боеприпасов. Жителей предупреждали, что может быть громко.
Ранее сообщалось, что в Керчи на территории музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен во время земляных работ строители обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов.
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