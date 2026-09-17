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Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие
Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие
ВСУ за сутки потеряли еще 1260 боевиков, а также вооружения и военную технику на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T12:39
2026-09-17T12:54
новости сво
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днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1260 боевиков, а также вооружения и военную технику на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группы противник потерял до 220 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 200 военных, американский бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 170 солдат, американскую бронемашину MaxxPro и 14 автомобилей.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, ликвидировали свыше 400 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 240 человек, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 30 украинских неонацистов, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и военного имущества, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 956 беспилотников самолетного типа.Всего с начала п спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 237 803 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 941 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 091 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областяхВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под КиевомВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие

Новости СВО – ВСУ за сутки потеряли еще 1260 боевиков и вооружения

12:39 17.09.2026 (обновлено: 12:54 17.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1260 боевиков, а также вооружения и военную технику на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группы противник потерял до 220 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 200 военных, американский бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 170 солдат, американскую бронемашину MaxxPro и 14 автомобилей.
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, ликвидировали свыше 400 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 240 человек, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
Сводка Минобороны РФ на 17 сентября 2026 годаСводка Минобороны РФ на 17 сентября 2026 года
Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 30 украинских неонацистов, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и военного имущества, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 956 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала п спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 237 803 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 941 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 091 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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