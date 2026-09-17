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Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие

Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие

ВСУ за сутки потеряли еще 1260 боевиков, а также вооружения и военную технику на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T12:39

2026-09-17T12:39

2026-09-17T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1260 боевиков, а также вооружения и военную технику на всех фронтах спецоперации. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Всего в зоне ответственности группы противник потерял до 220 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили свыше 200 военных, американский бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 170 солдат, американскую бронемашину MaxxPro и 14 автомобилей.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение, ликвидировали свыше 400 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 240 человек, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 30 украинских неонацистов, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и военного имущества, цеха сборки, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 956 беспилотников самолетного типа.Всего с начала п спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 237 803 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 941 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 091 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областяхВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под КиевомВС РФ нанесли удары по металлургии и энергетике в Киеве и других регионах Украины

харьковская область

сумская область

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новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика