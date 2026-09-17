https://crimea.ria.ru/20260917/nashel-i-khranil-10-let-zhitel-kerchi-otvetit-za-nezakonnoe-oruzhie-1159445952.html

"Нашел" и хранил 10 лет: житель Керчи ответит за незаконное оружие

"Нашел" и хранил 10 лет: житель Керчи ответит за незаконное оружие - РИА Новости Крым, 17.09.2026

"Нашел" и хранил 10 лет: житель Керчи ответит за незаконное оружие

Житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму,... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T09:31

2026-09-17T09:31

2026-09-17T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Житель Керчи без постоянного места жительства незаконно хранил оружие в гараже знакомого, где временно поселился. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина уже был ранее судим и теперь ему снова грозит до пяти лет колонии.По данным правоохранителей, опасные предметы изъяли в одном из гаражных кооперативов города. Среди них – одноствольное нарезное огнестрельное оружие с самодельными изменениями в конструкции, а также магазин и патроны разного калибра.Следствие установило, что 34‑летний обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, незаконно хранил эти предметы около 10 лет. Мужчина рассказал, что нашел оружие примерно в 2015 году и не планировал его продавать. Поскольку обвиняемый остался без постоянного места жительства, он обратился за помощью к знакомому, который разрешил ему пожить в своем гараже. Именно там и были найдены запрещенные предметы.Уголовное дело открыто по статьям о незаконном изготовлении или ремонте огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По инкриминируемым статьям ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до ста тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гаражеСевастополец получил "условку" за незаконное оружие и взрывчатку"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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