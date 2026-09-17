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В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций
В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций
Недружественным шагом назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрение конгрессом США новых санкций против России. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T13:10
2026-09-17T13:10
санкции против россии
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сша
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Недружественным шагом назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрение конгрессом США новых санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, новые санкции США усложнят усилия по поискам мирного урегулирования конфликта на Украине.17 сентября Палата представителей американского конгресса приняла законопроект о санкциях в отношении России, его направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ был разработан ныне покойным американским сенатором Линдси Грэмом*. * Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкции против россии, санкции, сша, россия, дмитрий песков, кремль, новости, политика
В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций

Песков назвал недружественным шагом одобрение США новых санкций против России

13:10 17.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Недружественным шагом назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрение конгрессом США новых санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям", — сказал Песков.
По его словам, новые санкции США усложнят усилия по поискам мирного урегулирования конфликта на Украине.
17 сентября Палата представителей американского конгресса приняла законопроект о санкциях в отношении России, его направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Документ был разработан ныне покойным американским сенатором Линдси Грэмом*.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Санкции против РоссииСанкцииСШАРоссияДмитрий ПесковКремльНовостиПолитика
 
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