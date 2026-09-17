https://crimea.ria.ru/20260917/pered-smertyu-detey-pokormili-tragediya-malenkikh-patsientov-1120881966.html

"Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов

"Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов - РИА Новости Крым, 17.09.2026

"Перед смертью детей покормили…": трагедия маленьких пациентов

РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T10:24

2026-09-17T10:24

2026-09-17T10:24

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Медсестра Екатерина Иванова пыталась возмущаться. Разве можно укладывать детей просто на деревянную отмостку внутри кузова машины! Не разрешили постелить матрасы, взять подушки. А как им ехать, в корсетах, с закованными в гипс руками и ногами? Заглянула внутрь: еще трубки какие-то торчат, вдруг кто ушибется… Потом замахала руками: машина полна. Ее оттеснил немецкий офицер, скомандовал — и детей стали складывать на уже лежащих. Медсестра побежала в корпус. Сообразила, что многие ребята в пижамах, рубашках, надо чем-то укрыть. А когда вернулась с пледами в руках, кузов был уже закрыт, машина отъезжала.Трагедия военного времени в курортном поселке Карачаево-Черкесии Теберда за много десятилетий подзабылась. Недавно рассекреченные документы из архивов ФСБ рассказывают новые подробности этой истории.17 сентября 1941 года из Евпатории увозили детей. Эвакуировались детские противотуберкулезные санатории: имени Крупской, "Пролетарий", "Пионер".Дорога была опасной. На дне Черного моря уже лежали суда, перевозившие раненых и эвакуированных. Но маленькие пациенты и опекавшие их взрослые добрались до места, которое стало их домом. Карачаево-Черкесия, поселок Теберда. Чуть позже привезли детей из ялтинских костнотуберкулезных санаториев "Ешиль-Ада" и имени Боброва.Запертые в южном крылеНачалась относительно спокойная жизнь, вдалеке от бомбежек и сражений. Взрослые хлопотали о продуктах, добывали лекарства, дети лечились, учились.…12 августа 1942 года советские войска отступили. Через два дня местные националисты сформировали свое "правительство", и самые прагматичные жители отправились… грабить санатории. Ковры, подушки, продукты, посуда — все это вывозили на телегах, вьючных лошадях и осликах. Врачи, медсестры, которым угрожали ружьями и ножами, ничего не могли сделать.Немецкие передовые части через два дня прошли Теберду "транзитом". А вот появившиеся за ними стали устанавливать "новый порядок". Кстати, немцы, узнав о грабежах, смогли вернуть большую часть вещей. Осматривали и палаты, в которых лежали лети.Из воспоминаний Олега Курихина, пациента санатория им. Крупской, был эвакуирован в Теберду:В сентябре поступил приказ: детей еврейской национальности из всех эвакуированных санаториев собрать вместе. Для 56 ребят было выделено южное крыло здания одного из корпусов. Лечащие врачи, медсестры, санитары — тоже евреи.Черный день11 декабря 1942 года стало черным днем для всех евреев Теберды. Они обязаны были явиться в гестапо. Приказ подписал Отто Вебер, начальник отделения гестапо города Микоян-Шахара, как тогда назывался Карачаевск.Явившихся собрали в летнем корпусе "Санатория для ученых". Двое суток 285 человек просидели в неотапливаемом помещении без еды, воды. Поговаривали о переброске евреев на угольные шахты в Карачаевской области.…Их расстреляли в полутора километрах от поселка. Отто Вебер лично наблюдал за тем, как люди, оставляя вещи и одежду в стороне, подходили к краю десятиметровой ямы. Их ставили на колени и стреляли в затылок. Палачей было двое, казнь длилась три с половиной часа…Только двое осмелились нарушить приказ о явке. Крупнейший специалист по туберкулезу Фрида Белкина покончила с собой. Бухгалтер Тубинститута Софья Фарбер ушла в лес и поставила точку в своей жизни.А немцы приступили к спланированной Отто Вебером акции по уничтожению детей-евреев из санатория.Из речи помощника главного обвинителя от СССР Льва Смирнова на Нюрнбергском процессе:История ИзиЗа год до войны Изе Герману врачи поставили диагноз "спондилит". Костный туберкулез разрушал позвонки. Из родного Могилев-Подольска Изю направили сначала в Киевский институт ортопедии, потом в санаторий в Ялту. Закованный в гипсовый корсет мальчик лежал на веранде с видом на море: неподвижность, солнце, воздух и отличное питание были рецептом его выздоровления.Семья Изи с началом войны бежала вглубь страны. В Ленинабаде мать мальчика и ее сестры буквально вытащили из-под колес поезда незнакомую женщину. И… поразились тому, как ее история схожа с их бедой. Единственная дочь женщины до войны лечилась в Одесской клинике от туберкулеза сустава. Ее эвакуировали. Где искать, куда ехать?Через несколько месяцев удалось установить, что клиника в Теберде. Спасенная женщина уехала туда, а потом прислала письмо: нашлась дочь. И там же — четырехлетний Изя. Выехать за ним мать не успела, в Теберде уже были немцы.О том, что случилось с сыном, они узнали в 1943-м после освобождения Теберды. Дядя Изи, Яков Менакер, оставил свои воспоминания о том, как родные ждали и искали мальчика. Которому врачи обещали выздоровление и долгую хорошую жизнь.Она закончилась в машине-душегубке, которую немцы называли "пекарня". Рядом с пятилетней Любой Липшиц, четырнадцатилетней Соней Глуховой, трехлетним Нюмой Айзманом. И другими детьми, "виноватыми" перед фашистами в том, что родились евреями. Четырехлетний Валя и шестилетний Геня Малиновские были, хоть и русскими, но сыновьями командира Красной Армии. И тоже "подлежали уничтожению".54 убитых ребенка. Двое из изолированных в южном крыле, видимо, не дожили до этой расправы.Кто виноват?Осенью 1943 года военный трибунал войск НКВД Ставропольского края рассматривал дело об убитых детях. Обвиняемый — главврач 1-го курортного объединения.Он рассказывал, что распоряжение о составлении списков детей и сотрудников еврейской национальности ему спустили свыше. О том, что ждет маленьких пациентов, понятия не имел. Ему сообщили, что детей будут перевозить в другое учреждение, где налажено полноценное питание.Приговорили этого человека к 10 годам каторжных работ. В 1945-м трибунал заново рассматривал дело: приговор сочли слишком мягким, и срок увеличили до 20 лет. Уполномоченный по курорту Теберда, который распорядился составить по требованию гестапо списки обреченных пациентов и сотрудников, был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. Главврач, также выполнявший распоряжение о списках, был осужден к 25 годам каторжных работ.А что же Отто Вебер, лично наблюдавший за казнями и виновник смерти детей из крымских санаториев? Его судьба неизвестна.Наталья Дремова

https://crimea.ria.ru/20210622/V-Krymu-fashisty-provodili-opyty-na-lyudyakh-FSB-rassekretila-dokumenty-1119711341.html

https://crimea.ria.ru/20201211/Za-chto-v-Krymu-sudit-mertvetsov-1119037144.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости крыма, крым, история, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне