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СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области
СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026
СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области
По факту гибели главы участковой избирательной комиссии в Запорожской области при украинской атаке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T13:03
2026-09-17T13:03
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запорожская область
новости
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выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. По факту гибели главы участковой избирательной комиссии в Запорожской области при украинской атаке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в официальном канале ведомства в МАКС.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.По информации Петренко, следователями и криминалистами проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), запорожская область, новости, происшествия, выборы, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области

Дело о теракте завели после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области

13:03 17.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. По факту гибели главы участковой избирательной комиссии в Запорожской области при украинской атаке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в официальном канале ведомства в МАКС.
15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 15 сентября в Запорожской области – ст. 205 УК РФ", – говорится в сообщении СК.

По информации Петренко, следователями и криминалистами проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления.
"Данное преступление киевского режима является посягательством не только на жизнь человека, но и на гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права граждан", – говорится в заявлении представителя СК России.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Запорожская областьНовостиПроисшествияВыборыВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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