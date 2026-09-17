https://crimea.ria.ru/20260917/sk-zavel-delo-o-terakte-posle-gibeli-glavy-izbiratelnoy-komissii-v-zaporozhskoy-oblasti-1159453837.html

СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области

СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026

СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области

По факту гибели главы участковой избирательной комиссии в Запорожской области при украинской атаке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T13:03

2026-09-17T13:03

2026-09-17T13:03

ск рф (следственный комитет российской федерации)

запорожская область

новости

происшествия

выборы

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. По факту гибели главы участковой избирательной комиссии в Запорожской области при украинской атаке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в официальном канале ведомства в МАКС.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.По информации Петренко, следователями и криминалистами проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), запорожская область, новости, происшествия, выборы, всу (вооруженные силы украины), атаки всу