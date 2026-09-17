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На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова
На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 17.09.2026
На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова
На Крымском мосту начала расти автомобильная очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T11:02
2026-09-17T11:02
2026-09-17T11:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти автомобильная очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Со стороны Тамани проезд по мосту остается свободным.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова
Крымский мост – проезда со стороны Керчи ждут 60 автомобилей
11:02 17.09.2026 (обновлено: 11:04 17.09.2026)