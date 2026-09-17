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ВТБ: выдачи рыночной ипотеки выросли в пять раз
ВТБ: выдачи рыночной ипотеки выросли в пять раз - РИА Новости Крым, 17.09.2026
ВТБ: выдачи рыночной ипотеки выросли в пять раз
ВТБ выдал более 22 тысяч рыночных ипотечных кредитов на сумму свыше 80 миллиардов рублей с начала года, это впятеро больше, чем показатель за аналогичный период РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T12:05
2026-09-17T12:05
2026-09-17T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. ВТБ выдал более 22 тысяч рыночных ипотечных кредитов на сумму свыше 80 миллиардов рублей с начала года, это впятеро больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что основная активность клиентов фокусируется в сегменте вторичного жилья — на него приходится около 85% от числа кредитов рыночной ипотеки.Фундаментом спроса выступает вторичное жилье в классическом понимании — когда недвижимость приобретается у физического лица. Однако заемщики все чаще присматриваются и к объектам застройщиков (новостройкам, уже введенным в эксплуатацию), отмечают в банке. Хотя доля таких объектов невысокая (6%), они демонстрируют самые высокие темпы прироста в структуре рыночной ипотеки.Также сообщается, что число сделок на рыночных условиях в новостройках выросло в 6,4 раза в годовом выражении, тогда как на вторичном рынке - в 4,9 раза. Таким образом, спрос на новостройки в структуре рыночной ипотеки растет на треть быстрее.ВТБ прогнозирует сохранение устойчивого спроса на рыночную ипотеку. По оценкам банка, по итогам нынешнего года объем выдачи рыночной ипотеки в целом по рынку приблизится к 2,4 триллиона рублей. Это в два с половиной раза превысит результат 2025 года и на 17% — объем выдачи по госпрограммам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, ипотека, кредит, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. ВТБ выдал более 22 тысяч рыночных ипотечных кредитов на сумму свыше 80 миллиардов рублей с начала года, это впятеро больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
"За январь—август этого года ВТБ провел более 22 тысяч сделок по рыночной ипотеке на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Число таких сделок по сравнению с (первыми - ред.) восемью месяцами прошлого года выросло в пять раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основная активность клиентов фокусируется в сегменте вторичного жилья — на него приходится около 85% от числа кредитов рыночной ипотеки.
Фундаментом спроса выступает вторичное жилье в классическом понимании — когда недвижимость приобретается у физического лица. Однако заемщики все чаще присматриваются и к объектам застройщиков (новостройкам, уже введенным в эксплуатацию), отмечают в банке. Хотя доля таких объектов невысокая (6%), они демонстрируют самые высокие темпы прироста в структуре рыночной ипотеки.
Также сообщается, что число сделок на рыночных условиях в новостройках выросло в 6,4 раза в годовом выражении, тогда как на вторичном рынке - в 4,9 раза. Таким образом, спрос на новостройки в структуре рыночной ипотеки растет на треть быстрее.
"Мы наблюдаем своего рода "период разумных кредитов": люди не просто выходят на сделку по рыночной ипотеке, а просчитывают стратегию — берут объект и платеж в комфортном бюджете и заранее закладывают возможность рефинансирования. Ожидаем, что в следующем году тренд на восстановление доли рыночных программ продолжится", — отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
ВТБ прогнозирует сохранение устойчивого спроса на рыночную ипотеку. По оценкам банка, по итогам нынешнего года объем выдачи рыночной ипотеки в целом по рынку приблизится к 2,4 триллиона рублей. Это в два с половиной раза превысит результат 2025 года и на 17% — объем выдачи по госпрограммам.
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