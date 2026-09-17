https://crimea.ria.ru/20260917/vs-rf-osvobodili-esche-dva-naselennykh-punkta-v-zaporozhskoy-i-kharkovskoy-oblastyakh-1159449830.html
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 17.09.2026
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T11:26
2026-09-17T11:26
2026-09-17T11:30
новости сво
запорожская область
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140255744_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b863a55f0c46ca76de06bc35da6476b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области .В понедельник стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140255744_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5daa1dc38d95146cac513d0fc65ce402.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях перешли под контроль ВС РФ
11:26 17.09.2026 (обновлено: 11:30 17.09.2026)