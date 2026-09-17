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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 17.09.2026

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T11:26

2026-09-17T11:26

2026-09-17T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области .В понедельник стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

харьковская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф