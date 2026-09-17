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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях - РИА Новости Крым, 17.09.2026
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T11:26
2026-09-17T11:30
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области .В понедельник стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях перешли под контроль ВС РФ

11:26 17.09.2026 (обновлено: 11:30 17.09.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСолдаты ВС РФ в зоне спецоперации
Солдаты ВС РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области", – говорится в сообщении.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области .
В понедельник стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.
Ранее подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.
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Новости СВОЗапорожская областьХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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