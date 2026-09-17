https://crimea.ria.ru/20260917/krymchanina-budut-sudit-za-sovershennoe-30-let-nazad-ubiystvo-1159448552.html

Крымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство

Крымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Крымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство

В Крыму будут судить 59-летнего жителя Симферополя за убийство, совершенное более 30 лет назад. Материалы уголовного дела направлены в Красногвардейский... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T11:17

2026-09-17T11:17

2026-09-17T11:17

новости крыма

красногвардейский район

симферополь

происшествия

следком крыма и севастополя

прокуратура республики крым

убийство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 59-летнего жителя Симферополя за убийство, совершенное более 30 лет назад. Материалы уголовного дела направлены в Красногвардейский районный суд. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Преступление было совершено в декабре 1995 года. К обвиняемому обратился приятель, который предложил убить знакомого, чтобы скрыть следы преступления."В феврале 1995 года крымчанин на Евпаторийском шоссе насмерть сбил подростка. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник попросил знакомого взять вину на себя, на что тот согласился и написал явку с повинной. Однако после того, как уголовное дело было направлено в суд, подставное лицо начало уклоняться от явок на заседания и было объявлено в розыск", – рассказали в крымском управлении Следственного комитета РФ.Виновник ДТП, опасаясь, что знакомый сообщит истинные данные, решил совершить его убийство вместе с приятелем. Злоумышленники напоили мужчину, вывезли в лесополосу в районе села Удачное Красногвардейского района и застрелили, а тело закопали в лесополосе.На допросе фигурант дал признательные показания, детально рассказал об обстоятельствах совершения преступления и показал, где сокрыл тело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее в Крыму суд вынес приговор 56-летнему жителю Сакского района по уголовному делу об убийстве трех человек, совершенном более 30 лет назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 летЖитель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гаражеПомогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену

красногвардейский район

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, красногвардейский район, симферополь, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, убийство