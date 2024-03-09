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Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах
Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах
В священный для мусульман месяц Рамадан правоверные мусульмане едят только два раза в день, и то после заката солнца и перед рассветом. РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-09T08:55
2024-03-08T20:04
фотоленты
в мире
рамадан
общество
мусульмане
культура
ислам
религия
пост
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В священный для мусульман месяц Рамадан правоверные мусульмане едят только два раза в день, и то после заката солнца и перед рассветом. Вечерняя трапеза после молитвы обычно бывает совместной, на ней угощают близких, раздают еду нуждающимся, соседям, пожилым. Она называется ифтар. Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму&gt;&gt;Второй прием пищи называется сухур. Он бывает при первых признаках рассвета. Но назвать его полноценной едой сложно. Это скорее перекус, чтобы продержаться день без еды и питья. При этом оба приема пищи рекомендуют начинать с воды и фиников - питательного и легкого продукта. Разговляться нужно медленно, как бы вы ни хотели есть и пить.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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в мире, рамадан, общество, мусульмане, культура, ислам, религия, пост

Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах

08:55 09.03.2024
 
© AFP 2023 / Mohammed AbedВ ожидании раздачи супа во время Рамадана в Газе
В ожидании раздачи супа во время Рамадана в Газе - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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В священный для мусульман месяц Рамадан правоверные мусульмане едят только два раза в день, и то после заката солнца и перед рассветом.
Вечерняя трапеза после молитвы обычно бывает совместной, на ней угощают близких, раздают еду нуждающимся, соседям, пожилым. Она называется ифтар.
Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму>>
Второй прием пищи называется сухур. Он бывает при первых признаках рассвета. Но назвать его полноценной едой сложно. Это скорее перекус, чтобы продержаться день без еды и питья.
При этом оба приема пищи рекомендуют начинать с воды и фиников - питательного и легкого продукта. Разговляться нужно медленно, как бы вы ни хотели есть и пить.
© AFP 2023 / Mohammed Abed

Молодежь протягивает свои кастрюли и контейнеры, чтобы получить суп, приготовленный палестинцем Валидом аль-Хаттабом. Газа. (Photo by Mohammed ABED / AFP)

В ожидании раздачи супа во время Рамадана в Газе
1 из 10

Молодежь протягивает свои кастрюли и контейнеры, чтобы получить суп, приготовленный палестинцем Валидом аль-Хаттабом. Газа. (Photo by Mohammed ABED / AFP)

© AFP 2023 / Mohammed Abed
© AP Photo Amr Nabil

Волонтер-мусульманин считает порции в пункте раздачи бесплатной еды в мечети Аль-Азхар в Каире, главной для мусульман-суннитов в мире. (AP Photo/Amr Nabil)

Волонтер проверяет количество розданной еды в Каире
2 из 10

Волонтер-мусульманин считает порции в пункте раздачи бесплатной еды в мечети Аль-Азхар в Каире, главной для мусульман-суннитов в мире. (AP Photo/Amr Nabil)

© AP Photo Amr Nabil
© AP Photo Abdeljalil Bounhar

Рабочие готовят коробки для ифтара на одной из улиц Касабланки. Благотворители Марокко организуют оказание помощи нуждающимся во время Рамадана, самого священного месяца по исламскому календарю. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)

Рабочие готовят коробки с угощением для Ифтара во время Рамадана в Марокко
3 из 10

Рабочие готовят коробки для ифтара на одной из улиц Касабланки. Благотворители Марокко организуют оказание помощи нуждающимся во время Рамадана, самого священного месяца по исламскому календарю. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)

© AP Photo Abdeljalil Bounhar
© AP Photo Dita Alangkara

Мужчины ждут времени, чтобы разговеться, около продуктового киоска в Джакарте, Индонезия. (AP Photo/Dita Alangkara)

Мужчины ждут наступления времени приема пищи во время Рамадана в Джакарте
4 из 10

Мужчины ждут времени, чтобы разговеться, около продуктового киоска в Джакарте, Индонезия. (AP Photo/Dita Alangkara)

© AP Photo Dita Alangkara
© РИА Новости . Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром

Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром в Казани
5 из 10

Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром

© РИА Новости . Maksim Bogodvid
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© AFP 2023 / Anwar Amro

Люди стоят в очереди, пока волонтеры раздают традиционные предрассветные блюда Рамадана "сухур" в шиитском районе в южном пригороде Бейрута.

Волонтеры благотворительной организации раздают традиционную предрассветную трапезу Сухур в Рамадан в шиитском районе южного пригорода Бейрута
6 из 10

Люди стоят в очереди, пока волонтеры раздают традиционные предрассветные блюда Рамадана "сухур" в шиитском районе в южном пригороде Бейрута.

© AFP 2023 / Anwar Amro
© AP Photo Anjum Naveed

Добровольцы готовят тарелки с едой для раздачи людям в мечети в Равалпинди, Пакистан.

Волонтеры готовят тарелки с едой для раздачи людям во время поста во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечети в Равалпинди, Пакистан
7 из 10

Добровольцы готовят тарелки с едой для раздачи людям в мечети в Равалпинди, Пакистан.

© AP Photo Anjum Naveed
© AFP 2023 / Abdullah Doma

Мужчина несет свежеиспеченный хлеб танур для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)

Мужчина несет свежеиспеченный хлеб тандури для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази
8 из 10

Мужчина несет свежеиспеченный хлеб танур для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)

© AFP 2023 / Abdullah Doma
© AFP 2023 / Madaree Tohlala

Люди покупают еду на рынке перед разговением во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват.(Photo by Madaree TOHLALA / AFP)

Люди покупают еду на рынке перед началом поста во время священного для мусульман месяца Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват
9 из 10

Люди покупают еду на рынке перед разговением во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват.(Photo by Madaree TOHLALA / AFP)

© AFP 2023 / Madaree Tohlala
© AP Photo Manish Swarup

Бездомная кошка рядом с верующими, разговляющимися в первый день священного месяца поста Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия. (AP Photo/Manish Swarup)

Мужчина принимают пищу в первый день священного месяца Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия
10 из 10

Бездомная кошка рядом с верующими, разговляющимися в первый день священного месяца поста Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия. (AP Photo/Manish Swarup)

© AP Photo Manish Swarup
1 из 10

Молодежь протягивает свои кастрюли и контейнеры, чтобы получить суп, приготовленный палестинцем Валидом аль-Хаттабом. Газа. (Photo by Mohammed ABED / AFP)

© AFP 2023 / Mohammed Abed
2 из 10

Волонтер-мусульманин считает порции в пункте раздачи бесплатной еды в мечети Аль-Азхар в Каире, главной для мусульман-суннитов в мире. (AP Photo/Amr Nabil)

© AP Photo Amr Nabil
3 из 10

Рабочие готовят коробки для ифтара на одной из улиц Касабланки. Благотворители Марокко организуют оказание помощи нуждающимся во время Рамадана, самого священного месяца по исламскому календарю. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)

© AP Photo Abdeljalil Bounhar
4 из 10

Мужчины ждут времени, чтобы разговеться, около продуктового киоска в Джакарте, Индонезия. (AP Photo/Dita Alangkara)

© AP Photo Dita Alangkara
5 из 10

Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром

© РИА Новости . Maksim Bogodvid
Перейти в фотобанк
6 из 10

Люди стоят в очереди, пока волонтеры раздают традиционные предрассветные блюда Рамадана "сухур" в шиитском районе в южном пригороде Бейрута.

© AFP 2023 / Anwar Amro
7 из 10

Добровольцы готовят тарелки с едой для раздачи людям в мечети в Равалпинди, Пакистан.

© AP Photo Anjum Naveed
8 из 10

Мужчина несет свежеиспеченный хлеб танур для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)

© AFP 2023 / Abdullah Doma
9 из 10

Люди покупают еду на рынке перед разговением во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват.(Photo by Madaree TOHLALA / AFP)

© AFP 2023 / Madaree Tohlala
10 из 10

Бездомная кошка рядом с верующими, разговляющимися в первый день священного месяца поста Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия. (AP Photo/Manish Swarup)

© AP Photo Manish Swarup
 
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