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Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах

Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах

В священный для мусульман месяц Рамадан правоверные мусульмане едят только два раза в день, и то после заката солнца и перед рассветом. РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-09T08:55

2024-03-09T08:55

2024-03-08T20:04

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В священный для мусульман месяц Рамадан правоверные мусульмане едят только два раза в день, и то после заката солнца и перед рассветом. Вечерняя трапеза после молитвы обычно бывает совместной, на ней угощают близких, раздают еду нуждающимся, соседям, пожилым. Она называется ифтар. Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму>>Второй прием пищи называется сухур. Он бывает при первых признаках рассвета. Но назвать его полноценной едой сложно. Это скорее перекус, чтобы продержаться день без еды и питья. При этом оба приема пищи рекомендуют начинать с воды и фиников - питательного и легкого продукта. Разговляться нужно медленно, как бы вы ни хотели есть и пить.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, рамадан, общество, мусульмане, культура, ислам, религия, пост