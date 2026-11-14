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Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину
Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину
В Белогорском районе Крыма спасли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T19:01
2026-11-14T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма спасли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Женщина вечером решила отправиться на "тихую охоту" в горно-лесную местность у села Новокленово. Оказывать помощь выезжали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и члены "Россоюзспас".В МЧС призвали любителей сбора грибов не отходить далеко от группы, заранее посмотреть прогноз погоды, сообщить родным и близким о своем маршруте и рассчитывать время возвращения из леса до наступления темноты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, мчс крыма, белогорский район, новости крыма, общество
Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину
В Белогорском районе Крыма во время сбора грибов заблудилась пожилая женщина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма спасли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
Женщина вечером решила отправиться на "тихую охоту" в горно-лесную местность у села Новокленово.
"Собирая грибы, она сбилась с тропы и потеряла ориентиры. Спасатели оперативно обнаружили женщину и доставили ее к личному авто. В медпомощи она не нуждалась", - уточнили спасатели.
Оказывать помощь выезжали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и члены "Россоюзспас".
В МЧС призвали любителей сбора грибов не отходить далеко от группы, заранее посмотреть прогноз погоды, сообщить родным и близким о своем маршруте и рассчитывать время возвращения из леса до наступления темноты.
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