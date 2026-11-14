https://crimea.ria.ru/20261114/sobirala-griby-i-zabludilas-v-krymu-nashli-pozhiluyu-zhenschinu-1161059457.html

Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину

Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину

В Белогорском районе Крыма спасли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T19:01

2026-11-14T19:01

2026-11-14T19:01

крым

мчс крыма

белогорский район

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма спасли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Женщина вечером решила отправиться на "тихую охоту" в горно-лесную местность у села Новокленово. Оказывать помощь выезжали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и члены "Россоюзспас".В МЧС призвали любителей сбора грибов не отходить далеко от группы, заранее посмотреть прогноз погоды, сообщить родным и близким о своем маршруте и рассчитывать время возвращения из леса до наступления темноты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, белогорский район, новости крыма, общество