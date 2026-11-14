https://crimea.ria.ru/20261114/odnoklassniki-tolpoy-izbili-13-letnego-malchika-v-moskve---chto-izvestno-1161059141.html
Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно
Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно
Группа подростков избила своего одноклассника за то, что он сообщил учительнице о напечатанных ответах в контрольной. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T18:32
2026-11-14T18:32
2026-11-14T18:32
москва
происшествия
дети
криминал
новости
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/01/1121297433_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3aea895fb8378692b7c18bc33f8283a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Группа подростков избила своего одноклассника за то, что он сообщил учительнице о напечатанных ответах в контрольной. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России пишет РИА Новости.В субботу ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в Зеленограде одноклассники избили 13-летнего школьника, который сообщил учительнице об ошибке с напечатанными на обратной стороне листов ответами на контрольную работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250928/v-evpatorii-15-letnie-podrostki-vypili-i-izbili-sverstnitsu-na-kameru-1149800974.html
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/01/1121297433_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6fb40723c65f085fcb4330b9231738ff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, дети, криминал, новости, общество
Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно
В Москве одноклассники группой избили 13-летнего мальчика из-за ответов к контрольной