https://crimea.ria.ru/20261114/odnoklassniki-tolpoy-izbili-13-letnego-malchika-v-moskve---chto-izvestno-1161059141.html

Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно

Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно

Группа подростков избила своего одноклассника за то, что он сообщил учительнице о напечатанных ответах в контрольной. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T18:32

2026-11-14T18:32

2026-11-14T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Группа подростков избила своего одноклассника за то, что он сообщил учительнице о напечатанных ответах в контрольной. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России пишет РИА Новости.В субботу ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в Зеленограде одноклассники избили 13-летнего школьника, который сообщил учительнице об ошибке с напечатанными на обратной стороне листов ответами на контрольную работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250928/v-evpatorii-15-letnie-podrostki-vypili-i-izbili-sverstnitsu-na-kameru-1149800974.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, дети, криминал, новости, общество