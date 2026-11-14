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Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно
Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно
Группа подростков избила своего одноклассника за то, что он сообщил учительнице о напечатанных ответах в контрольной. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T18:32
2026-11-14T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Группа подростков избила своего одноклассника за то, что он сообщил учительнице о напечатанных ответах в контрольной. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России пишет РИА Новости.В субботу ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в Зеленограде одноклассники избили 13-летнего школьника, который сообщил учительнице об ошибке с напечатанными на обратной стороне листов ответами на контрольную работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, происшествия, дети, криминал, новости, общество
Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно

В Москве одноклассники группой избили 13-летнего мальчика из-за ответов к контрольной

18:32 14.11.2026
 
© РИА Новости КрымКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Группа подростков избила своего одноклассника за то, что он сообщил учительнице о напечатанных ответах в контрольной. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России пишет РИА Новости.
В субботу ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в Зеленограде одноклассники избили 13-летнего школьника, который сообщил учительнице об ошибке с напечатанными на обратной стороне листов ответами на контрольную работу.
"По данному факту сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по району Крюково проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - сообщили в пресс-службе главка.
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