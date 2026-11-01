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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму станет еще прохладнее, в горах температура воздуха опустится до минусовых значений и пройдет дождь со снегом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму станет еще прохладнее, в горах температура воздуха опустится до минусовых значений и пройдет дождь со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с; днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +6...8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +8...10.На побережье ночью будет дождливо, днем без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +1...4, в дневные часы поднимется до +11 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье стихнет ветер и похолодает - в горах пройдут дожди со снегом

00:01 15.11.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСнег на берегу моря
Снег на берегу моря - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму станет еще прохладнее, в горах температура воздуха опустится до минусовых значений и пройдет дождь со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью ожидаются местами дожди, в горах со снегом. Ветер ночью 15 ноября северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Днем северный, северо-восточный ветер ослабеет до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 0…+4, в горах -1…5, днем +7…11, в горах +2…5", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с; днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +6...8.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +8...10.
На побережье ночью будет дождливо, днем без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +1...4, в дневные часы поднимется до +11 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 ноября
21:56Помилование Лерчек и отказ стран Запада в помощи Киеву – главное за день
21:46В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома
21:39Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис
21:27Север Крыма частично обесточен
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20:43Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова
20:33Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов
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19:51Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
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