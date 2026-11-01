https://crimea.ria.ru/20261115/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1161055207.html
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму станет еще прохладнее, в горах температура воздуха опустится до минусовых значений и пройдет дождь со снегом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T00:01
2026-11-15T00:01
2026-11-15T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110207/75/1102077506_0:55:3077:1785_1920x0_80_0_0_0a4b78e5a5b1773db8acd23a13892b66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму станет еще прохладнее, в горах температура воздуха опустится до минусовых значений и пройдет дождь со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с; днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +6...8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +8...10.На побережье ночью будет дождливо, днем без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +1...4, в дневные часы поднимется до +11 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110207/75/1102077506_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7e01d040317188806e59b0621b250062.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье стихнет ветер и похолодает - в горах пройдут дожди со снегом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму станет еще прохладнее, в горах температура воздуха опустится до минусовых значений и пройдет дождь со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью ожидаются местами дожди, в горах со снегом. Ветер ночью 15 ноября северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Днем северный, северо-восточный ветер ослабеет до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 0…+4, в горах -1…5, днем +7…11, в горах +2…5", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с; днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +6...8.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +8...10.
На побережье ночью будет дождливо, днем без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +1...4, в дневные часы поднимется до +11 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.