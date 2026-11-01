https://crimea.ria.ru/20261115/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1161055207.html

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму станет еще прохладнее, в горах температура воздуха опустится до минусовых значений и пройдет дождь со снегом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T00:01

2026-11-15T00:01

2026-11-15T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110207/75/1102077506_0:55:3077:1785_1920x0_80_0_0_0a4b78e5a5b1773db8acd23a13892b66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму станет еще прохладнее, в горах температура воздуха опустится до минусовых значений и пройдет дождь со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с; днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +6...8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +8...10.На побережье ночью будет дождливо, днем без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +1...4, в дневные часы поднимется до +11 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма