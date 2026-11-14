https://crimea.ria.ru/20261114/v-evpatorii-zapustili-kotelnuyu-posle-avarii-kogda-teplo-pridet-v-doma-1161062707.html

В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома

В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома - РИА Новости Крым, 14.11.2026

В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома

В Евпатории завершены работы на котельной - отопление в жилых домах будет восстановлено в течение нескольких часов. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T21:46

2026-11-14T21:46

2026-11-14T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории завершены работы на котельной - отопление в жилых домах будет восстановлено в течение нескольких часов. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.В первой половине субботы Оганесян сообщил, что в связи с аварийной ситуацией на сетях теплоснабжения остановлена работа котельной на улице Чапаева. Временно остались без отопления и горячей воды 107 многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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