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В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома
В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома
В Евпатории завершены работы на котельной - отопление в жилых домах будет восстановлено в течение нескольких часов. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T21:46
2026-11-14T21:46
2026-11-14T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории завершены работы на котельной - отопление в жилых домах будет восстановлено в течение нескольких часов. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.В первой половине субботы Оганесян сообщил, что в связи с аварийной ситуацией на сетях теплоснабжения остановлена работа котельной на улице Чапаева. Временно остались без отопления и горячей воды 107 многоквартирных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома
В Евпатории запустили котельную после аварии и начали подавать тепло в жилые дома - власти