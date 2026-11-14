https://crimea.ria.ru/20261114/pomilovanie-lerchek-i-otkaz-stran-zapada-v-pomoschi-kievu--glavnoe-za-den-1161060168.html

Помилование Лерчек и отказ стран Запада в помощи Киеву – главное за день

Помилование Лерчек и отказ стран Запада в помощи Киеву – главное за день - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Помилование Лерчек и отказ стран Запада в помощи Киеву – главное за день

Более 100 многоквартирных домов в Евпатории и несколько многоэтажек в Ялте остались без отопления. Путин проведет трехстороннюю встречу с руководителями Китая и РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T21:56

2026-11-14T21:56

2026-11-14T21:56

главное за день

в мире

россия

сша

крым

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

дональд трамп

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин помиловал блогера Лерчек. В Болгарии и Польше заявили о нежелании оказывать военную помощь Украине. Авиаколлапс в США. Более 100 многоквартирных домов в Евпатории и несколько многоэтажек в Ялте остались без отопления. Путин проведет трехстороннюю встречу с руководителями Китая и США.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин помиловал ЛерчекПрезидент России подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной (Лерчек) - документ освобождает блогера от наказания и снимает судимость. Чекалина записала видеообращение с благодарностью президенту.Суд ранее приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу. Чекалину признали виновной в совершении операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных организованной группой в особо крупном размере.Трехсторонние переговоры Путина, Си Цзиньпина и ТрампаТрехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с руководителем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом состоится 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Две страны больше не хотят помогать КиевуГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что страна получила от Дании новый транш в рамках пакета военной помощи. Речь идет об оборонном пакете на 645 миллионов евро и энергетическом пакете на 20 миллионов евро.При этом в Болгарии заявили, что поставлять вооружение и боеприпасы Украине из армейских запасов больше не будут. В свою очередь Польша отказывается финансировать закупки американского оружия для Киева.Масштабный сбой авиасообщения в США В субботу в Америке приостановлено авиасообщение из-за масштабного сбоя. По стране задержаны более 8,5 тысячи рейсов, свыше 6,7 тысячи отменили.Причиной случившегося может быть технический сбой в устаревшем оборудовании систем контроля воздушного транспорта, заявил министр транспорта США Шон Даффи. По его словам, старое оборудование (системы коммуникации и радиолокации) вышло из строя и с радаров стала поступать непоследовательная информация, хотя ни связь, ни радиолокационные возможности не были полностью утеряны.Ялта и Евпатория остались без теплаБолее 100 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях теплоснабжения. В Ялте коммунальщики и управляющие компании устраняют аварии на внутридомовых сетях теплоснабжения в многоэтажках. На данный момент работы ведутся по трем адресам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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