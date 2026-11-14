https://crimea.ria.ru/20261114/peregovory-v-abu-dabi-i-energosnabzhenie-kryma-top-novostey-nedeli-1161033041.html

Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели

Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби. Подготовка к самому масштабному обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Перехват ракет Rusty Dagger над... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T19:24

2026-11-14T19:24

2026-11-14T19:24

новости

топ новостей недели

энергосистема крыма

в мире

обмен пленными

переговоры

политика

внешняя политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/1b/1142963416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_81f27a70f71ec771c41e637e1beabbb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби. Подготовка к самому масштабному обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Перехват ракет Rusty Dagger над мирными регионами РФ. Террористические атаки ВСУ на Севастополь и пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области. Смертельная стрельба в центре Кракова и гибель гражданки России. Ситуация с энергоснабжением Крыма.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры по Украине и заявления сторонТрехсторонние переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Они были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По итогам первого дня переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский назвал их конструктивными и содержательными.Помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении второго дня заявил, что центральной их темой стала архитектура безопасности и указал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и это надо решать.Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречуУже на следующий день после встречи в АОЭ, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил положительные результаты переговоров в Абу-Даби на гуманитарном треке. Также Путин указала, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы и никаких "серых зон" не будет. Он предупредил и о недопустимости присутствия иностранных войск на Украине.Еще до начала переговоров в ОАЭ, 9 ноября американский президент Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Также он заявил, что границы Украины могут измениться в рамках мирного урегулирования.Обмен военнопленнымиБолее тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными России с Украиной, сообщил 11 ноября первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин. По словам генерала-лейтенанта, обмен может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.Ракеты Rusty DaggerМинобороны России во вторник сообщило о перехвате средствами ПВО четырех ракет Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это первое официальное сообщение об уничтожении данного вида боеприпасов иностранного производства, имеющихся на вооружении украинской армии.Rusty Dagger – это малогабаритная авиационная управляемая крылатая ракета американского производства. В основании "Ржавого кинжала" – турбореактивный двигатель PBS TJ80, который способен разгонять ракету до 690 километров в час. Первоначально Rusty Dagger создавался для применения с авиационных платформ, включая истребители F-16. Однако впоследствии была разработана новая модификация Block 40, которую можно запускать также с наземных и морских платформ. Дальность полета может варьироваться от 400 до 900 километров.Террористические атаки ВСУКроме ракет различных модификаций Киев атаковал мирные регионы РФ с помощью беспилотников. В частности, в результате атак сгорели два частных дома в Севастополе – погибших в данном случае нет. В Ростовской области на трассе Р-280 "Новороссия" поврежден мост. Утром в среду в Усть-Луге Ленинградской области начался большой пожар при ударе по порту, пострадали три человека.В удары ВСУ по мирным российским регионам продолжились. В Самарской области четыре человека погибли в результате украинской атаки на промышленное предприятие. В Волгограде в результате удара дронов погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. В Ростове-на-Дону БПЛА атаковали жилые дома. В городе был введен режим ЧС.Стрельба в центре Кракова7 ноября в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля. Сообщалось о пятерых погибших, затем – о шестерых, двенадцать человек попали в больницы в критическом состоянии. Среди пострадавших и убитых – граждане пяти государств. В частности, при стрельбе в Кракове пострадала россиянка. Стрелок был задержан и при этом ранен. Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября. Во всей стране 8 и 9 ноября также объявили днями траура по жертвам стрельбы в Кракове.Энергоснабжение КрымаРабота по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, заявил на этой неделе председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Константинов также выразил уверенность, что в ближайшее время также в Крыму наладится ситуация с топливом и логистикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261113/svet-v-kontse-tunnelya-est-kakovy-shansy-dostich-mira-na-ukraine-1161044534.html

https://crimea.ria.ru/20261112/kogda-sostoitsya-novyy-raund-peregovorov-po-ukraine-1161018551.html

https://crimea.ria.ru/20261113/pochemu-evropa-gotovitsya-voevat-s-rossiey--mnenie-1161005815.html

https://crimea.ria.ru/20261113/predlozhenie-putina-po-konstantinovke-razoblachilo-lozh-kieva--mnenie-1161034722.html

https://crimea.ria.ru/20261114/strana-izurodovana-za-schet-chego-derzhitsya-ekonomika-ukrainy-1161046216.html

https://crimea.ria.ru/20261113/novosti-sevastopolya-situatsiya-so-svetom-tyazhelaya---chto-budet-s-grafikami-1161039192.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, топ новостей недели, энергосистема крыма, в мире, обмен пленными, переговоры, политика, внешняя политика