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Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели
Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели
Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби. Подготовка к самому масштабному обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Перехват ракет Rusty Dagger над... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T19:24
2026-11-14T19:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби. Подготовка к самому масштабному обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Перехват ракет Rusty Dagger над мирными регионами РФ. Террористические атаки ВСУ на Севастополь и пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области. Смертельная стрельба в центре Кракова и гибель гражданки России. Ситуация с энергоснабжением Крыма.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры по Украине и заявления сторонТрехсторонние переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Они были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По итогам первого дня переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский назвал их конструктивными и содержательными.Помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении второго дня заявил, что центральной их темой стала архитектура безопасности и указал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и это надо решать.Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречуУже на следующий день после встречи в АОЭ, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил положительные результаты переговоров в Абу-Даби на гуманитарном треке. Также Путин указала, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы и никаких "серых зон" не будет. Он предупредил и о недопустимости присутствия иностранных войск на Украине.Еще до начала переговоров в ОАЭ, 9 ноября американский президент Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Также он заявил, что границы Украины могут измениться в рамках мирного урегулирования.Обмен военнопленнымиБолее тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными России с Украиной, сообщил 11 ноября первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин. По словам генерала-лейтенанта, обмен может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.Ракеты Rusty DaggerМинобороны России во вторник сообщило о перехвате средствами ПВО четырех ракет Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это первое официальное сообщение об уничтожении данного вида боеприпасов иностранного производства, имеющихся на вооружении украинской армии.Rusty Dagger – это малогабаритная авиационная управляемая крылатая ракета американского производства. В основании "Ржавого кинжала" – турбореактивный двигатель PBS TJ80, который способен разгонять ракету до 690 километров в час. Первоначально Rusty Dagger создавался для применения с авиационных платформ, включая истребители F-16. Однако впоследствии была разработана новая модификация Block 40, которую можно запускать также с наземных и морских платформ. Дальность полета может варьироваться от 400 до 900 километров.Террористические атаки ВСУКроме ракет различных модификаций Киев атаковал мирные регионы РФ с помощью беспилотников. В частности, в результате атак сгорели два частных дома в Севастополе – погибших в данном случае нет. В Ростовской области на трассе Р-280 "Новороссия" поврежден мост. Утром в среду в Усть-Луге Ленинградской области начался большой пожар при ударе по порту, пострадали три человека.В удары ВСУ по мирным российским регионам продолжились. В Самарской области четыре человека погибли в результате украинской атаки на промышленное предприятие. В Волгограде в результате удара дронов погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. В Ростове-на-Дону БПЛА атаковали жилые дома. В городе был введен режим ЧС.Стрельба в центре Кракова7 ноября в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля. Сообщалось о пятерых погибших, затем – о шестерых, двенадцать человек попали в больницы в критическом состоянии. Среди пострадавших и убитых – граждане пяти государств. В частности, при стрельбе в Кракове пострадала россиянка. Стрелок был задержан и при этом ранен. Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября. Во всей стране 8 и 9 ноября также объявили днями траура по жертвам стрельбы в Кракове.Энергоснабжение КрымаРабота по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, заявил на этой неделе председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Константинов также выразил уверенность, что в ближайшее время также в Крыму наладится ситуация с топливом и логистикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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новости, топ новостей недели, энергосистема крыма, в мире, обмен пленными, переговоры, политика, внешняя политика
Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби и ситуация с энергоснабжением Крыма – топ недели

19:24 14.11.2026
 
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби. Подготовка к самому масштабному обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Перехват ракет Rusty Dagger над мирными регионами РФ. Террористические атаки ВСУ на Севастополь и пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области. Смертельная стрельба в центре Кракова и гибель гражданки России. Ситуация с энергоснабжением Крыма.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры по Украине и заявления сторон

Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Они были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности.
По итогам первого дня переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский назвал их конструктивными и содержательными.
Помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении второго дня заявил, что центральной их темой стала архитектура безопасности и указал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо и это надо решать.
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Уже на следующий день после встречи в АОЭ, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил положительные результаты переговоров в Абу-Даби на гуманитарном треке. Также Путин указала, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы и никаких "серых зон" не будет. Он предупредил и о недопустимости присутствия иностранных войск на Украине.
Еще до начала переговоров в ОАЭ, 9 ноября американский президент Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Также он заявил, что границы Украины могут измениться в рамках мирного урегулирования.
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Обмен военнопленными

Более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными России с Украиной, сообщил 11 ноября первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин. По словам генерала-лейтенанта, обмен может состояться в ближайшие две-три недели. Он станет самым масштабным с начала конфликта.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
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Ракеты Rusty Dagger

Минобороны России во вторник сообщило о перехвате средствами ПВО четырех ракет Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это первое официальное сообщение об уничтожении данного вида боеприпасов иностранного производства, имеющихся на вооружении украинской армии.
Rusty Dagger – это малогабаритная авиационная управляемая крылатая ракета американского производства. В основании "Ржавого кинжала" – турбореактивный двигатель PBS TJ80, который способен разгонять ракету до 690 километров в час. Первоначально Rusty Dagger создавался для применения с авиационных платформ, включая истребители F-16. Однако впоследствии была разработана новая модификация Block 40, которую можно запускать также с наземных и морских платформ. Дальность полета может варьироваться от 400 до 900 километров.
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Террористические атаки ВСУ

Кроме ракет различных модификаций Киев атаковал мирные регионы РФ с помощью беспилотников. В частности, в результате атак сгорели два частных дома в Севастополе – погибших в данном случае нет. В Ростовской области на трассе Р-280 "Новороссия" поврежден мост. Утром в среду в Усть-Луге Ленинградской области начался большой пожар при ударе по порту, пострадали три человека.
В удары ВСУ по мирным российским регионам продолжились. В Самарской области четыре человека погибли в результате украинской атаки на промышленное предприятие. В Волгограде в результате удара дронов погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. В Ростове-на-Дону БПЛА атаковали жилые дома. В городе был введен режим ЧС.
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Стрельба в центре Кракова

7 ноября в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля. Сообщалось о пятерых погибших, затем – о шестерых, двенадцать человек попали в больницы в критическом состоянии. Среди пострадавших и убитых – граждане пяти государств.
В частности, при стрельбе в Кракове пострадала россиянка. Стрелок был задержан и при этом ранен. Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября. Во всей стране 8 и 9 ноября также объявили днями траура по жертвам стрельбы в Кракове.
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Энергоснабжение Крыма

Работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, заявил на этой неделе председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Константинов также выразил уверенность, что в ближайшее время также в Крыму наладится ситуация с топливом и логистикой.
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