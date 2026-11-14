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Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов

Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов

В течение дня субботы, 14 ноября, над территорией Республики Крым и еще девятью регионами России сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T20:33

2026-11-14T20:33

2026-11-14T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня субботы, 14 ноября, над территорией Республики Крым и еще девятью регионами России сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областей, Московского региона и Республики Крым.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над территориями пяти регионов России и над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки над Россией сбили 231 беспилотникДрон атаковал судно в Черном море у берегов РумынииРоссийские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области

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2026

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