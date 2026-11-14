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Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов
Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов
В течение дня субботы, 14 ноября, над территорией Республики Крым и еще девятью регионами России сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T20:33
2026-11-14T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня субботы, 14 ноября, над территорией Республики Крым и еще девятью регионами России сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областей, Московского региона и Республики Крым.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над территориями пяти регионов России и над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки над Россией сбили 231 беспилотникДрон атаковал судно в Черном море у берегов РумынииРоссийские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф
Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов

Минобороны: над Крымом и еще 9 регионами России сбили 39 дронов

20:33 14.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня субботы, 14 ноября, над территорией Республики Крым и еще девятью регионами России сбили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных средств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областей, Московского региона и Республики Крым.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над территориями пяти регионов России и над акваториями Черного и Азовского морей.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВОКрымНовости КрымаПВОМинистерство обороны РФ
 
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