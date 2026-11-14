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Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова
Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова
Виноградарство в Крыму постепенно смещается с Южного берега на север полуострова — основные закладки теперь находятся в Черноморском и Сакском районах. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T20:43
2026-11-14T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Виноградарство в Крыму постепенно смещается с Южного берега на север полуострова — основные закладки теперь находятся в Черноморском и Сакском районах. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, Южный берег из-за климата очень своеобразен, к тому же южнобережная земля ценится теперь уже не столько виноградом, сколько рекреацией."С точки зрения рекреации и всего остального, наверное, стоит все-таки в виноградарстве уйти чуть посевернее. Ну и давайте признаваться сами себе, что климат реально меняется. Многие культуры, о которых мы раньше и не мечтали, теперь становятся простыми и понятными для нас", — подчеркнул министр.Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итогиВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн виноградаСамые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах
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крым, сельское хозяйство, виноградники, виноградники крыма, денис кратюк, минсельхоз крыма, урожай в крыму, новости крыма
Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова

В Крыму выращивание виноградников смещаются с ЮБК на север полуострова – минсельхоз

20:43 14.11.2026
 
© РИА Новости КрымОсенний виноградник
Осенний виноградник - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Виноградарство в Крыму постепенно смещается с Южного берега на север полуострова — основные закладки теперь находятся в Черноморском и Сакском районах. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"У нас сейчас виноградарство плавно переместилось из южной части — основные закладки сейчас намного севернее. У нас сейчас есть виноградники, находящиеся и в Черноморском, и в Сакском районе, и там площади и 600, и тысячу гектаров, то есть это очень серьезные запасы", — сказал Кратюк.
По его словам, Южный берег из-за климата очень своеобразен, к тому же южнобережная земля ценится теперь уже не столько виноградом, сколько рекреацией.
"С точки зрения рекреации и всего остального, наверное, стоит все-таки в виноградарстве уйти чуть посевернее. Ну и давайте признаваться сами себе, что климат реально меняется. Многие культуры, о которых мы раньше и не мечтали, теперь становятся простыми и понятными для нас", — подчеркнул министр.
Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
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КрымСельское хозяйствоВиноградникиВиноградники КрымаДенис КратюкМинсельхоз КрымаУрожай в КрымуНовости Крыма
 
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