https://crimea.ria.ru/20261114/krymskie-vinogradari-aktivno-osvaivayut-severnye-rayony-poluostrova-1161014031.html

Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова

Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова

Виноградарство в Крыму постепенно смещается с Южного берега на север полуострова — основные закладки теперь находятся в Черноморском и Сакском районах. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T20:43

2026-11-14T20:43

2026-11-14T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Виноградарство в Крыму постепенно смещается с Южного берега на север полуострова — основные закладки теперь находятся в Черноморском и Сакском районах. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, Южный берег из-за климата очень своеобразен, к тому же южнобережная земля ценится теперь уже не столько виноградом, сколько рекреацией."С точки зрения рекреации и всего остального, наверное, стоит все-таки в виноградарстве уйти чуть посевернее. Ну и давайте признаваться сами себе, что климат реально меняется. Многие культуры, о которых мы раньше и не мечтали, теперь становятся простыми и понятными для нас", — подчеркнул министр.Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет, заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собрали рекордный урожай зерновых – в Минсельхозе подвели итогиВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн виноградаСамые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах

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