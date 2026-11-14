https://crimea.ria.ru/20261114/tavricheskaya-shal-v-krymu-sozdayut-kulturnyy-fenomen-regiona-1160973211.html

Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона

Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона

Крымская Таврическая шаль, идея создания которой обсуждалась в рамках Международного форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, должна стать таким же РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T20:13

2026-11-14T20:13

2026-11-14T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Крымская Таврическая шаль, идея создания которой обсуждалась в рамках Международного форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, должна стать таким же узнаваемым брендом, как Оренбургский или Павлов-Посадский платки. Об в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель крымского предприятия Вероника Скорнякова, которая вошла в состав крымской делегации.При этом сверхзадачу авторы идеи видят в ее апробировании совместно с разными мастерами, "докручивая образ через их видение", ведь на стыке ремесла и культурного кода региона рождается новое креативное направление, убеждена Скорнякова."Мы занимаемся дизайнерским текстилем и делаем шали, рассказывая истории про Крым. Оказалось, это настолько вкусная тема, когда историю музея, историю Крыма можно вывести прямо на улицы городов на плечах прекрасных женщин", — отметила она.По ее словам, первая коллекция будуарных шалей "Письмо Антона Павловича" была создана совместно с музеем Чехова в Ялте.Также она рассказала, что сейчас готовится зимняя коллекция совместно с Ливадийским дворцом — "Августейшие дачи" - о последней резиденции русских царей. Коллекция, которая совсем скоро выйдет в свет, будет очень нежной, трогательной и вместе с тем аристократичной.По ее словам, сейчас, когда шали становятся все более популярными, Крым участвует в формировании этой модной тенденции.Ранее сообщалось, что крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одежду Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, дизайн, общество, новости крыма, одежда