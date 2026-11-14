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Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона
Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона
Крымская Таврическая шаль, идея создания которой обсуждалась в рамках Международного форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, должна стать таким же РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T20:13
2026-11-14T20:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Крымская Таврическая шаль, идея создания которой обсуждалась в рамках Международного форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, должна стать таким же узнаваемым брендом, как Оренбургский или Павлов-Посадский платки. Об в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель крымского предприятия Вероника Скорнякова, которая вошла в состав крымской делегации.При этом сверхзадачу авторы идеи видят в ее апробировании совместно с разными мастерами, "докручивая образ через их видение", ведь на стыке ремесла и культурного кода региона рождается новое креативное направление, убеждена Скорнякова."Мы занимаемся дизайнерским текстилем и делаем шали, рассказывая истории про Крым. Оказалось, это настолько вкусная тема, когда историю музея, историю Крыма можно вывести прямо на улицы городов на плечах прекрасных женщин", — отметила она.По ее словам, первая коллекция будуарных шалей "Письмо Антона Павловича" была создана совместно с музеем Чехова в Ялте.Также она рассказала, что сейчас готовится зимняя коллекция совместно с Ливадийским дворцом — "Августейшие дачи" - о последней резиденции русских царей. Коллекция, которая совсем скоро выйдет в свет, будет очень нежной, трогательной и вместе с тем аристократичной.По ее словам, сейчас, когда шали становятся все более популярными, Крым участвует в формировании этой модной тенденции.Ранее сообщалось, что крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одежду Красота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из ниток Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам
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4.7
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крым, культура, дизайн, общество, новости крыма, одежда
Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона

В Крыму создают Таврическую шаль как культурный феномен региона

20:13 14.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичШали Крымской мануфактуры на пресс-конференции "Крым в международном творческом пространстве".
Шали Крымской мануфактуры на пресс-конференции Крым в международном творческом пространстве. - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Крымская Таврическая шаль, идея создания которой обсуждалась в рамках Международного форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, должна стать таким же узнаваемым брендом, как Оренбургский или Павлов-Посадский платки. Об в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель крымского предприятия Вероника Скорнякова, которая вошла в состав крымской делегации.
"Мы хотим сделать настоящую Таврическую шаль, которая ассоциировалась бы с Крымом как культурный феномен, рассказывала бы про нашу расслабленность, про то, как сюда приехать и прожить опыт медленного удовольствия жизни. Шаль должна тактильно это передать", — пояснила она.
При этом сверхзадачу авторы идеи видят в ее апробировании совместно с разными мастерами, "докручивая образ через их видение", ведь на стыке ремесла и культурного кода региона рождается новое креативное направление, убеждена Скорнякова.
"Мы занимаемся дизайнерским текстилем и делаем шали, рассказывая истории про Крым. Оказалось, это настолько вкусная тема, когда историю музея, историю Крыма можно вывести прямо на улицы городов на плечах прекрасных женщин", — отметила она.
По ее словам, первая коллекция будуарных шалей "Письмо Антона Павловича" была создана совместно с музеем Чехова в Ялте.
"Антон Павлович Чехов высадил сад роз собственноручно. Мы вышили шаль розами, положили в коробочку, и, открывая ее, девушка встречает письмо, которое он писал жене: "Дорогая милая, здравствуй, будет тяжело, приезжай в Ялту". Она достает шаль, раскрывает на плечах — и сад Антона Павловича продолжает жить на плечах разных незнакомок", — пояснила Скорнякова.
Также она рассказала, что сейчас готовится зимняя коллекция совместно с Ливадийским дворцом — "Августейшие дачи" - о последней резиденции русских царей. Коллекция, которая совсем скоро выйдет в свет, будет очень нежной, трогательной и вместе с тем аристократичной.
По ее словам, сейчас, когда шали становятся все более популярными, Крым участвует в формировании этой модной тенденции.
"Шали сейчас – это тренд. На всех красных дорожках. Теперь обязательно нужно быть в шали, и я думаю, что частично Крым в этом тоже поучаствует. Крымские дизайнерские шали не только рассказывают истории региона, но и вписываются в актуальные модные тенденции, продвигая культурный код полуострова на российском уровне", - добавила она.
Ранее сообщалось, что крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге.
Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.
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