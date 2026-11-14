Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261114/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno--1161060532.html
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Вооруженные силы России в субботу нанесли серию ударов беспилотниками по морским судам с военным грузом и порту на территории Одесской области Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T19:07
2026-11-14T19:07
министерство обороны рф
украина
удары по украине
одесская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160405192_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_8ec9b35996136850d2f0b1f66cbdbf30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли серию ударов беспилотниками по морским судам с военным грузом и порту на территории Одесской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 14 ноября армия России поразила два локомотива в Запорожской области, задействованных в доставке военных грузов, электроподстанцию в Черниговской области, питавшую предприятия военной промышленности, а также логистические центры ВСУ.Также было разбито судно в Черном море, доставлявшее военные грузы в порт Одессы, сообщило Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261114/na-ukraine-gorit-obekt-naftogaza-1161058054.html
украина
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160405192_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_22625306b15865078c720e8c1284acc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Удары по Украине сегодня: что уничтожено

Армия России поразила сухогруз с военным имуществом и портовую инфраструктуру на Украине

19:07 14.11.2026
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© ГС ЧС Украины
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли серию ударов беспилотниками по морским судам с военным грузом и порту на территории Одесской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате удара в порту Черноморск поражены морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки военных грузов", - сказано в сообщении.
В ночь на 14 ноября армия России поразила два локомотива в Запорожской области, задействованных в доставке военных грузов, электроподстанцию в Черниговской области, питавшую предприятия военной промышленности, а также логистические центры ВСУ.
Также было разбито судно в Черном море, доставлявшее военные грузы в порт Одессы, сообщило Минобороны России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские пожарные
17:15
На Украине горит объект "Нафтогаза"
 
Министерство обороны РФУкраинаУдары по УкраинеОдесская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона
19:51Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
19:35В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения
19:24Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели
19:07Удары по Украине сегодня: что уничтожено
19:01Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину
18:51Дрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии
18:32Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно
18:14Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля
17:51В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр
17:34В Ялте в многоэтажках нет тепла из-за порывов внутридомовых систем
17:18Дания выделила Украине 645 миллионов евро на продолжение войны
17:15На Украине горит объект "Нафтогаза"
16:54Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжение
16:45Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
16:34Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешехода
16:25В Ялте упал строительный кран
16:11Замкнуло проводку: в Судаке из задымленного дома эвакуированы четыре человека
15:48Зеленский впервые сделал заявление о пыточной под Киевом
15:31Пьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежал
Лента новостейМолния