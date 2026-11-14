https://crimea.ria.ru/20261114/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno--1161060532.html
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Удары по Украине сегодня: что уничтожено - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Вооруженные силы России в субботу нанесли серию ударов беспилотниками по морским судам с военным грузом и порту на территории Одесской области Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T19:07
2026-11-14T19:07
2026-11-14T19:07
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли серию ударов беспилотниками по морским судам с военным грузом и порту на территории Одесской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 14 ноября армия России поразила два локомотива в Запорожской области, задействованных в доставке военных грузов, электроподстанцию в Черниговской области, питавшую предприятия военной промышленности, а также логистические центры ВСУ.Также было разбито судно в Черном море, доставлявшее военные грузы в порт Одессы, сообщило Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Удары по Украине сегодня: что уничтожено
Армия России поразила сухогруз с военным имуществом и портовую инфраструктуру на Украине