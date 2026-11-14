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Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
На поддержку производства куриного мяса и яиц в Крыму направлено более 540 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T19:51
2026-11-14T19:51
2026-11-14T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. На поддержку производства куриного мяса и яиц в Крыму направлено более 540 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.При этом, отвечая на вопрос о ценах, министр отметил, что прогнозировать их изменение сложно, но к Новому году ожидается снижение стоимости куриной тушки и стабилизация цены на яйцо.Ранее сообщалось, что в Крыму нет недостатка продуктов питания, при этом наблюдается рост цен на некоторые товары. В сентябре в Крыму больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор экспертаЦены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачкаКакие продукты подешевели в Севастополе
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Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
В Крыму к Новому году могут подешеветь куриное мясо и яйца - минсельхоз