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Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
На поддержку производства куриного мяса и яиц в Крыму направлено более 540 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T19:51
2026-11-14T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. На поддержку производства куриного мяса и яиц в Крыму направлено более 540 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.При этом, отвечая на вопрос о ценах, министр отметил, что прогнозировать их изменение сложно, но к Новому году ожидается снижение стоимости куриной тушки и стабилизация цены на яйцо.Ранее сообщалось, что в Крыму нет недостатка продуктов питания, при этом наблюдается рост цен на некоторые товары. В сентябре в Крыму больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор экспертаЦены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачкаКакие продукты подешевели в Севастополе
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Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца

В Крыму к Новому году могут подешеветь куриное мясо и яйца - минсельхоз

19:51 14.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. На поддержку производства куриного мяса и яиц в Крыму направлено более 540 млн рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Куриное мясо и куриное яйцо — главная составляющая нашей продовольственной корзины, самые простые, понятные белки. Поддержка куриного яйца — более 80 млн, более 460 млн попадет на производство мяса птицы", — сказал Кратюк.
При этом, отвечая на вопрос о ценах, министр отметил, что прогнозировать их изменение сложно, но к Новому году ожидается снижение стоимости куриной тушки и стабилизация цены на яйцо.
"По куриному яйцу, думаю, цена будет стабилизирована. Она будет ниже, чем в целом по ЮФО. Ведь здесь должна быть игра, что называется, не в одни ворота: если государство в чем-то помогает, предприятия должны отреагировать и держать тот формат, который есть", — подчеркнул Кратюк.
Ранее сообщалось, что в Крыму нет недостатка продуктов питания, при этом наблюдается рост цен на некоторые товары. В сентябре в Крыму больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, при этом подешевели сахар и санаторно-оздоровительные услуги.
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