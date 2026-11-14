https://crimea.ria.ru/20261114/poisk-donorov-dlya-zhivotnykh-v-rossii-zapustili-novyy-servis-1160959295.html

Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис

Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис

В России запустили проект "Одной Крови". Это единый сервис поиска доноров для животных, сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T21:39

2026-11-14T21:39

2026-11-14T21:39

новости

госкомитет ветеринарии республики крым

крым

новости крыма

животные

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/03/1160732373_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e8a2ecdd872e14bdbeb2f928b95f5be3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В России запустили проект "Одной Крови". Это единый сервис поиска доноров для животных, сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма.С помощью портала можно найти потенциального донора для питомца, которому требуется переливание; зарегистрировать здоровое животное в качестве потенциального донора; помочь сформировать сообщество ответственных владельцев, готовых прийти на помощь другим животным.Проект направлен на развитие культуры ответственного и безопасного донорства, повышение доступности донорской помощи и сохранение жизни животных. При этом решение о допуске животного к донорству принимается ветеринарным специалистом после необходимого обследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в РоссииВ России почти в пять раз выросло число доноров костного мозгаВ России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, госкомитет ветеринарии республики крым , крым, новости крыма, животные