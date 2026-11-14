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Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис
Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис
В России запустили проект "Одной Крови". Это единый сервис поиска доноров для животных, сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T21:39
2026-11-14T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В России запустили проект "Одной Крови". Это единый сервис поиска доноров для животных, сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма.С помощью портала можно найти потенциального донора для питомца, которому требуется переливание; зарегистрировать здоровое животное в качестве потенциального донора; помочь сформировать сообщество ответственных владельцев, готовых прийти на помощь другим животным.Проект направлен на развитие культуры ответственного и безопасного донорства, повышение доступности донорской помощи и сохранение жизни животных. При этом решение о допуске животного к донорству принимается ветеринарным специалистом после необходимого обследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в РоссииВ России почти в пять раз выросло число доноров костного мозгаВ России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови
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новости, госкомитет ветеринарии республики крым , крым, новости крыма, животные
Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис

В России запустили единый сервис поиска доноров для животных

21:39 14.11.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В России запустили проект "Одной Крови". Это единый сервис поиска доноров для животных, сообщили в Государственном комитете ветеринарии Крыма.
"Единый портал донорской помощи животным объединяет владельцев питомцев, которым необходима кровь, и тех, кто готов поделиться ею ради спасения чужой жизни", - говорится в сообщении.
С помощью портала можно найти потенциального донора для питомца, которому требуется переливание; зарегистрировать здоровое животное в качестве потенциального донора; помочь сформировать сообщество ответственных владельцев, готовых прийти на помощь другим животным.
Проект направлен на развитие культуры ответственного и безопасного донорства, повышение доступности донорской помощи и сохранение жизни животных. При этом решение о допуске животного к донорству принимается ветеринарным специалистом после необходимого обследования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиГоскомитет ветеринарии Республики КрымКрымНовости КрымаЖивотные
 
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