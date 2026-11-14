https://crimea.ria.ru/20261114/sveta-net--pogreem-gazom-mozhno-li-otaplivat-dom-dukhovkoy-1160946490.html

Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой

Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой

В период отсутствия электроснабжения, а также централизованного отопления, особенно в многоквартирных домах, жители Крыма включают газовые плиты и духовки с... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T21:15

2026-11-14T21:15

2026-11-14T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В период отсутствия электроснабжения, а также централизованного отопления, особенно в многоквартирных домах, жители Крыма включают газовые плиты и духовки с целью обогрева. Безопасно ли это – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший мастер службы внутридомовых систем газоснабжения Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" Владимир Майданевич.Специалист также обратил внимание, что включенная "для обогрева" духовка всегда требует внимания со стороны хозяина, так как велика вероятность того, что пламя может погаснуть и газ будет поступать в помещение. Также для безопасности важна исправность самой газовой плиты.Более безопасными, по словам гостя эфира, являются газовые плиты с системой газ-контроля, которая позволяет перекрыть подачу газа, если погасло пламя."Если вдруг вы почувствовали какой-то непонятный запах, допустим, вы не знаете, как пахнет газ, или что-то вам не понравилось в работе котла или плиты, сразу закрывайте кран перед счетчиком или перед приборами. Вызывайте 104, чтобы ребята проверили, посмотрели. Потому что самое главное – это безопасность", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублейКак часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияКак разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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