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Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой
Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой
В период отсутствия электроснабжения, а также централизованного отопления, особенно в многоквартирных домах, жители Крыма включают газовые плиты и духовки с... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T21:15
2026-11-14T21:15
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В период отсутствия электроснабжения, а также централизованного отопления, особенно в многоквартирных домах, жители Крыма включают газовые плиты и духовки с целью обогрева. Безопасно ли это – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший мастер службы внутридомовых систем газоснабжения Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" Владимир Майданевич.Специалист также обратил внимание, что включенная "для обогрева" духовка всегда требует внимания со стороны хозяина, так как велика вероятность того, что пламя может погаснуть и газ будет поступать в помещение. Также для безопасности важна исправность самой газовой плиты.Более безопасными, по словам гостя эфира, являются газовые плиты с системой газ-контроля, которая позволяет перекрыть подачу газа, если погасло пламя."Если вдруг вы почувствовали какой-то непонятный запах, допустим, вы не знаете, как пахнет газ, или что-то вам не понравилось в работе котла или плиты, сразу закрывайте кран перед счетчиком или перед приборами. Вызывайте 104, чтобы ребята проверили, посмотрели. Потому что самое главное – это безопасность", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублейКак часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияКак разумно экономить электроэнергию: 5 простых советов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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совет эксперта, крым, газ, крымгазсети, отопление, отопительный сезон в крыму, общество
Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой

Обогревать квартиру или дом теплом от газовой плиты или духовки небезопасно - специалист

21:15 14.11.2026
 
© Fotolia/ pioregur  / Перейти в фотобанкГазовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В период отсутствия электроснабжения, а также централизованного отопления, особенно в многоквартирных домах, жители Крыма включают газовые плиты и духовки с целью обогрева. Безопасно ли это – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший мастер службы внутридомовых систем газоснабжения Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" Владимир Майданевич.

"Честно говоря, этого делать не стоит, потому что газ сжигает кислород в помещении, хоть тепло и издает, люди греются, но делать это нежелательно. Я понимаю, что к этому прибегают те, которые находятся в таких условиях в квартире, где центральное отопление отключили, или в доме, где тот же котел не может работать без электричества. Тогда нужно обязательно открывать хотя бы окно на проветривание, чтобы поступал свежий воздух и был постоянно приток кислорода", - отметил он.

Специалист также обратил внимание, что включенная "для обогрева" духовка всегда требует внимания со стороны хозяина, так как велика вероятность того, что пламя может погаснуть и газ будет поступать в помещение. Также для безопасности важна исправность самой газовой плиты.
Более безопасными, по словам гостя эфира, являются газовые плиты с системой газ-контроля, которая позволяет перекрыть подачу газа, если погасло пламя.
"Если вдруг вы почувствовали какой-то непонятный запах, допустим, вы не знаете, как пахнет газ, или что-то вам не понравилось в работе котла или плиты, сразу закрывайте кран перед счетчиком или перед приборами. Вызывайте 104, чтобы ребята проверили, посмотрели. Потому что самое главное – это безопасность", - заключил он.
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Совет экспертаКрымГазКрымгазсетиОтоплениеОтопительный сезон в КрымуОбщество
 
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