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В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения

В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения - РИА Новости Крым, 14.11.2026

В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения

Причиной коллапса в аэропортах США стала попытка подрядчика заменить старую проводку. Об этом со ссылкой на министра транспорта Шона Даффи пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T19:35

2026-11-14T19:35

2026-11-14T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Причиной коллапса в аэропортах США стала попытка подрядчика заменить старую проводку. Об этом со ссылкой на министра транспорта Шона Даффи пишет РИА Новости.Во всех аэропортах США в третий раз в истории в пятницу объявили о приостановке вылетов из-за технического сбоя, она продолжалась 4,5 часа.По его словам, причиной случившегося стало устаревшее оборудование.По его словам, система начала испытывать нестабильность, причину происходящего не могли установить в течение 45 минут, поэтому было принято решение о приостановке вылетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, авиасообщение, авиация, в мире, новости