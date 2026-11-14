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В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения
В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения
Причиной коллапса в аэропортах США стала попытка подрядчика заменить старую проводку. Об этом со ссылкой на министра транспорта Шона Даффи пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T19:35
2026-11-14T19:35
2026-11-14T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Причиной коллапса в аэропортах США стала попытка подрядчика заменить старую проводку. Об этом со ссылкой на министра транспорта Шона Даффи пишет РИА Новости.Во всех аэропортах США в третий раз в истории в пятницу объявили о приостановке вылетов из-за технического сбоя, она продолжалась 4,5 часа.По его словам, причиной случившегося стало устаревшее оборудование.По его словам, система начала испытывать нестабильность, причину происходящего не могли установить в течение 45 минут, поэтому было принято решение о приостановке вылетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, авиасообщение, авиация, в мире, новости
В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения
Причиной авиаколлапса в США стала попытка заменить старую проводку – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Причиной коллапса в аэропортах США стала попытка подрядчика заменить старую проводку. Об этом со ссылкой на министра транспорта Шона Даффи пишет РИА Новости.
Во всех аэропортах США в третий раз в истории в пятницу объявили о приостановке вылетов
из-за технического сбоя, она продолжалась 4,5 часа.
"Было ли это кибератакой? Была ли это атакой иностранного государства на нашу сеть? Ответ на это: мы так не считаем", - заявил Даффи журналистам.
По его словам, причиной случившегося стало устаревшее оборудование.
"Подрядчик проводил плановое техобслуживание на одном из удаленных объектов Федерального управления гражданской авиации, меняя старые медные провода на оптоволоконные. Из-за возраста медной проводки линию могло оборвать", - объяснил министр.
По его словам, система начала испытывать нестабильность, причину происходящего не могли установить в течение 45 минут, поэтому было принято решение о приостановке вылетов.
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