https://crimea.ria.ru/20261114/v-sevastopole-vklyuchili-svet-vsem-potrebitelyam-1161062124.html
В Севастополе включили свет всем потребителям
В Севастополе включили свет всем потребителям - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В Севастополе включили свет всем потребителям
В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T21:08
2026-11-14T21:08
2026-11-14T21:08
севастополь
севастопольэнерго
энергосистема крыма
новости севастополя
электроэнергия
электросети
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_32bb34e451524c89cddd9fbda7d80743.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".На предприятии призвали севастопольцев не включать все электроприборы в квартире одновременно. "После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам", - пояснили специалисты.Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.Днем в городе из-за недостатка мощности снова был введен режим временного ограничения электроснабжения. Графики были отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_32b5694a8f05d6889027d1263104a018.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, новости севастополя, электроэнергия, электросети, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии
В Севастополе включили свет всем потребителям
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения