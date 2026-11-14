Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе включили свет всем потребителям - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261114/v-sevastopole-vklyuchili-svet-vsem-potrebitelyam-1161062124.html
В Севастополе включили свет всем потребителям
В Севастополе включили свет всем потребителям - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В Севастополе включили свет всем потребителям
В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T21:08
2026-11-14T21:08
севастополь
севастопольэнерго
энергосистема крыма
новости севастополя
электроэнергия
электросети
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_32bb34e451524c89cddd9fbda7d80743.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".На предприятии призвали севастопольцев не включать все электроприборы в квартире одновременно. "После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам", - пояснили специалисты.Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.Днем в городе из-за недостатка мощности снова был введен режим временного ограничения электроснабжения. Графики были отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_32b5694a8f05d6889027d1263104a018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, новости севастополя, электроэнергия, электросети, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии
В Севастополе включили свет всем потребителям

В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения

21:08 14.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 20:58 диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - сказано в сообщении.
На предприятии призвали севастопольцев не включать все электроприборы в квартире одновременно.
"После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам", - пояснили специалисты.
Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.
Днем в городе из-за недостатка мощности снова был введен режим временного ограничения электроснабжения. Графики были отменены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольСевастопольэнергоЭнергосистема КрымаНовости СевастополяЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричествоЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56Помилование Лерчек и отказ стран Запада в помощи Киеву – главное за день
21:46В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в дома
21:39Поиск доноров для животных: в России запустили новый сервис
21:27Север Крыма частично обесточен
21:15Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой
21:08В Севастополе включили свет всем потребителям
20:57Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники
20:43Крымские виноградари активно осваивают северные районы полуострова
20:33Атака БПЛА на Крым и другие регионы РФ: сбиты 39 украинских дронов
20:13Таврическая шаль: в Крыму создают культурный феномен региона
19:51Когда в Крыму подешевеет куриное мясо и яйца
19:35В США назвали причину масштабного сбоя авиасообщения
19:24Переговоры в Абу-Даби и энергоснабжение Крыма: топ новостей недели
19:07Удары по Украине сегодня: что уничтожено
19:01Собирала грибы и заблудилась: в Крыму нашли пожилую женщину
18:51Дрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии
18:32Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известно
18:14Когда Путин встретится с Трампом и Си Цзиньпином - ответ Кремля
17:51В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр
17:34В Ялте в многоэтажках нет тепла из-за порывов внутридомовых систем
Лента новостейМолния