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В Севастополе включили свет всем потребителям

В Севастополе включили свет всем потребителям - РИА Новости Крым, 14.11.2026

В Севастополе включили свет всем потребителям

В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T21:08

2026-11-14T21:08

2026-11-14T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".На предприятии призвали севастопольцев не включать все электроприборы в квартире одновременно. "После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам", - пояснили специалисты.Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.Днем в городе из-за недостатка мощности снова был введен режим временного ограничения электроснабжения. Графики были отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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