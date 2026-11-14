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Север Крыма частично обесточен
Север Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Север Крыма частично обесточен
15 населенных пунктов Красноперекопского района Крыма вечером в субботу, 14 ноября, остались без света. Об этом сообщил глава администрации района Сергей... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T21:27
2026-11-14T21:27
2026-11-14T21:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. 15 населенных пунктов Красноперекопского района Крыма вечером в субботу, 14 ноября, остались без света. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Биданец на своей странице во "ВКонтакте"."По информации диспетчера РЭС, сегодня с 20:00 отключение электроэнергии ориентировочно на три часа в зависимости от оперативной обстановки", – написал он.Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиникиВ Севастополе включили свет всем потребителямКогда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей
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Север Крыма частично обесточен
В Красноперекопском районе Крыма 15 сел и поселков остались без света