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Север Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Север Крыма частично обесточен
Север Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Север Крыма частично обесточен
15 населенных пунктов Красноперекопского района Крыма вечером в субботу, 14 ноября, остались без света. Об этом сообщил глава администрации района Сергей... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T21:27
2026-11-14T21:27
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красноперекопский район
сергей биданец
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. 15 населенных пунктов Красноперекопского района Крыма вечером в субботу, 14 ноября, остались без света. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Биданец на своей странице во "ВКонтакте"."По информации диспетчера РЭС, сегодня с 20:00 отключение электроэнергии ориентировочно на три часа в зависимости от оперативной обстановки", – написал он.Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиникиВ Севастополе включили свет всем потребителямКогда наладится ситуация со светом в Крыму – ответ властей
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Север Крыма частично обесточен

В Красноперекопском районе Крыма 15 сел и поселков остались без света

21:27 14.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. 15 населенных пунктов Красноперекопского района Крыма вечером в субботу, 14 ноября, остались без света. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Биданец на своей странице во "ВКонтакте".
"По информации диспетчера РЭС, сегодня с 20:00 отключение электроэнергии ориентировочно на три часа в зависимости от оперативной обстановки", – написал он.

Света нет в Братском, Новониколаевке, Орловском, Полтавском, Сватово, Новопавловке, Привольном, Шатрах, Воинке, Долинке, Новоивановке, Источном, Магазинке, Новоалександровке, Богачевке.

Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
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