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Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники
Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники
В настоящее время ситуация со светом в Алупке на Южном берегу Крыма остается непростой. Электроснабжение приходится постоянно перераспределять, сообщила врио... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T20:57
2026-11-14T20:57
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светлана шевченко
энергосистема крыма
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В настоящее время ситуация со светом в Алупке на Южном берегу Крыма остается непростой. Электроснабжение приходится постоянно перераспределять, сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.По информации Шевченко, специалисты работают над решением проблемы в круглосуточном режиме. Она отметила, что в связи со сложившейся ситуацией будет откорректировано расписание занятий в школе №1. Также в ближайшие дни проработают организацию работы поликлиники № 3 во время перебоев с электроснабжением.Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжениеВ Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторамиВ Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом
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Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники

В Алупке из-за перебоев со светом изменят расписание уроков в школе и работу поликлиники

20:57 14.11.2026
 
© РИА Новости КрымУлица в Алупке
Улица в Алупке - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В настоящее время ситуация со светом в Алупке на Южном берегу Крыма остается непростой. Электроснабжение приходится постоянно перераспределять, сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.
"Электроснабжение приходится постоянно перераспределять, переключая нагрузку между направлениями, и привлекать дополнительные силы", – написала она.
По информации Шевченко, специалисты работают над решением проблемы в круглосуточном режиме.
Она отметила, что в связи со сложившейся ситуацией будет откорректировано расписание занятий в школе №1. Также в ближайшие дни проработают организацию работы поликлиники № 3 во время перебоев с электроснабжением.
"По примеру летнего периода готовы помочь и с организацией мест для приготовления пищи в многоквартирных домах - предоставить баллоны, плиты и столы", – добавила Шевченко.
Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
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