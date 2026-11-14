https://crimea.ria.ru/20261114/pereboi-so-svetom-v-alupke-vlasti-otkorrektiruyut-rabotu-shkoly-i-polikliniki-1161061909.html

Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники

Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Перебои со светом в Алупке: власти откорректируют работу школы и поликлиники

В настоящее время ситуация со светом в Алупке на Южном берегу Крыма остается непростой. Электроснабжение приходится постоянно перераспределять, сообщила врио... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T20:57

2026-11-14T20:57

2026-11-14T20:57

крым

большая ялта

алупка

светлана шевченко

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электросети крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В настоящее время ситуация со светом в Алупке на Южном берегу Крыма остается непростой. Электроснабжение приходится постоянно перераспределять, сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.По информации Шевченко, специалисты работают над решением проблемы в круглосуточном режиме. Она отметила, что в связи со сложившейся ситуацией будет откорректировано расписание занятий в школе №1. Также в ближайшие дни проработают организацию работы поликлиники № 3 во время перебоев с электроснабжением.Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощности недостаточно: в Севастополе снова ограничили электроснабжениеВ Крыму многоэтажки без газа обеспечат генераторамиВ Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светом

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большая ялта

алупка

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2026

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