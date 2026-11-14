Дрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии
В Черном море у берегов Румынии беспилотник атаковал судно под флагом Палау
18:51 14.11.2026 (обновлено: 18:54 14.11.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорабль в море
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Румынии беспилотник атаковал судно. На борту вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на румынские СМИ пишет РИА Новости.
"Судно под флагом Палау было поражено беспилотником в ночь с пятницы на субботу в территориальных водах Румынии, примерно в 12 километрах к северу от населенного пункта Сфынту-Георге. В результате удара пожар не возник", — говорится в сообщении.
Министр обороны Раду Опря заявил, что пострадавших и человеческих жертв после удара нет.
По предварительным данным, капитан судна передал, что дрон повредил только грузовой кран.
11 ноября страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам саммита организации в Москве выразили озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.
Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.
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