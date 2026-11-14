https://crimea.ria.ru/20261114/dron-atakoval-sudno-v-chernom-more-u-beregov-rumynii-1161060339.html

Дрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии

Дрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Дрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии

В Черном море у берегов Румынии беспилотник атаковал судно. На борту вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на румынские СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T18:51

2026-11-14T18:51

2026-11-14T18:54

черное море

румыния

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Румынии беспилотник атаковал судно. На борту вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на румынские СМИ пишет РИА Новости.Министр обороны Раду Опря заявил, что пострадавших и человеческих жертв после удара нет.По предварительным данным, капитан судна передал, что дрон повредил только грузовой кран.11 ноября страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам саммита организации в Москве выразили озабоченность в связи с участившимися нападениями морских беспилотников на торговые суда и портовую инфраструктуру в Черном, Каспийском и Балтийском и других морях.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

румыния

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, румыния, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, в мире, новости