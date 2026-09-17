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ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы" - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"
ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы" - РИА Новости Крым, 17.09.2026
ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" и систему... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T11:50
2026-09-17T11:50
выборы
выборы-2026
элла памфилова
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.Она уточнила, что данные попытки дискредитации не удались.По ее словам, недруги России пытаются сорвать выборы в Единый день голосования. Однако этого допускать нельзя."Все наши недруги настроены на то, чтобы сорвать эти нынешние выборы, поскольку прекрасно понимают, что мы нормально проведем выборы. Позволим дать слабину, значит, позволим дополнительно бить по нам. А мы не должны этого позволить", - сказала председатель ЦИК.Выборы будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую областьРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войныКак в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму
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выборы, выборы-2026, элла памфилова, киберпреступность, центризбирком (цик рф), новости, россия
ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"

ЦИК предотвратил попытку дискредитации системы дистанционного электронного голосования

11:50 17.09.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.
"Буквально вчера предотвратили попытку дискредитировать нашу ГАС "Выборы", дискредитировать дистанционное электронное голосование. Мы так понимаем, что была задумана масштабная киберагрессия", - цитирует Памфилову РИА Новости.
Она уточнила, что данные попытки дискредитации не удались.
По ее словам, недруги России пытаются сорвать выборы в Единый день голосования. Однако этого допускать нельзя.
"Все наши недруги настроены на то, чтобы сорвать эти нынешние выборы, поскольку прекрасно понимают, что мы нормально проведем выборы. Позволим дать слабину, значит, позволим дополнительно бить по нам. А мы не должны этого позволить", - сказала председатель ЦИК.
Выборы будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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