https://crimea.ria.ru/20260917/tsik-predotvratil-popytku-diskreditirovat-sistemu-vybory-1159451437.html

ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"

ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы" - РИА Новости Крым, 17.09.2026

ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" и систему... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T11:50

2026-09-17T11:50

2026-09-17T11:50

выборы

выборы-2026

элла памфилова

киберпреступность

центризбирком (цик рф)

новости

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/11/1159451321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dfbf8c764cab1a13fb9df14a9621dc9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.Она уточнила, что данные попытки дискредитации не удались.По ее словам, недруги России пытаются сорвать выборы в Единый день голосования. Однако этого допускать нельзя."Все наши недруги настроены на то, чтобы сорвать эти нынешние выборы, поскольку прекрасно понимают, что мы нормально проведем выборы. Позволим дать слабину, значит, позволим дополнительно бить по нам. А мы не должны этого позволить", - сказала председатель ЦИК.Выборы будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую областьРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войныКак в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в Госдуму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы-2026, элла памфилова, киберпреступность, центризбирком (цик рф), новости, россия