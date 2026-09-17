https://crimea.ria.ru/20260917/glava-izbiratelnoy-komissii-pogibla-pri-atake-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast-1159447682.html

Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область

Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область

В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394. Об этом сообщила Центральная... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T10:39

2026-09-17T10:39

2026-09-17T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в своем канале в МАКС.В ЦИК РФ отметили, что женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.В ЦИК России выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам погибшей.Выборы будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, выборы, новости, происшествия, атаки всу