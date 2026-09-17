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Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область
Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область
В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394. Об этом сообщила Центральная... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T10:39
2026-09-17T10:39
2026-09-17T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в своем канале в МАКС.В ЦИК РФ отметили, что женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.В ЦИК России выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам погибшей.Выборы будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, выборы, новости, происшествия, атаки всу
Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область
Глава избирательной комиссии погибла в Запорожской области из-за налета дронов ВСУ
10:39 17.09.2026 (обновлено: 10:54 17.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в своем канале в МАКС.
"15 сентября в селе Октябрьское Токманского муниципального округа Запорожской области в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина, председатель УИК № 394" – говорится в сообщении.
В ЦИК РФ отметили, что женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
В ЦИК России выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам погибшей.
Выборы будут проходить
в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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