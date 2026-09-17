Рейтинг@Mail.ru
Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260917/glava-izbiratelnoy-komissii-pogibla-pri-atake-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast-1159447682.html
Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область
Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область
В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394. Об этом сообщила Центральная... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T10:39
2026-09-17T10:54
запорожская область
выборы
новости
происшествия
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в своем канале в МАКС.В ЦИК РФ отметили, что женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.В ЦИК России выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам погибшей.Выборы будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, выборы, новости, происшествия, атаки всу
Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область

Глава избирательной комиссии погибла в Запорожской области из-за налета дронов ВСУ

10:39 17.09.2026 (обновлено: 10:54 17.09.2026)
 
© Фото: пресс-служба главы Крыма / Перейти в фотобанкГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в своем канале в МАКС.
"15 сентября в селе Октябрьское Токманского муниципального округа Запорожской области в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина, председатель УИК № 394" – говорится в сообщении.
В ЦИК РФ отметили, что женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
В ЦИК России выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам погибшей.
Выборы будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Запорожская областьВыборыНовостиПроисшествияАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Российские суды изъяли у коррупционеров имущество на три триллиона рублей
14:07Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам
13:56Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе
13:47В Крыму молодежь обучают "грамотности дронов"
13:34Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших солдат
13:25Жителей Ставрополья будут судить за ограбление пенсионера в Севастополе
13:10В Кремле назвали недружественным шагом одобрение США антироссийских санкций
13:03СК завел дело о теракте после гибели главы избирательной комиссии в Запорожской области
12:52В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие
12:39Новости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие
12:22Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкость
12:07Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
12:05ВТБ: выдачи рыночной ипотеки выросли в пять раз
11:50ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"
11:26ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
11:17Крымчанина будут судить за совершенное 30 лет назад убийство
11:02На Крымском мосту начала расти очередь на выезде с полуострова
10:45Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины
10:39Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область
10:33За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния