https://crimea.ria.ru/20260917/zelenskiy-naznachil-io-genprokurora-ukrainy-1159447865.html
Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины
Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора страны Антона Ковальского. Об этом говорится в соответствующем РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T10:45
2026-09-17T10:45
2026-09-17T10:45
новости
украина
кадровые перестановки
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110069/00/1100690007_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_9d04426d1e49d2d7169fddb08dbe9d8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора страны Антона Ковальского. Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном в четверг, 17 сентября.До назначения Ковальский был главой Хмельницкой областной прокуратуры.Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. В понедельник глава киевского режима отстранил Кравченко от должности на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).В свою очередь Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурораВоенный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110069/00/1100690007_101:0:554:340_1920x0_80_0_0_55fb2260063cbba9e26e3dfbfcec3fe6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, кадровые перестановки, владимир зеленский
Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины
Зеленский подписал указ о назначении исполняющего обязанности генпрокурора Украины