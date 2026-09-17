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Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины
Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора страны Антона Ковальского. Об этом говорится в соответствующем РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T10:45
2026-09-17T10:45
новости
украина
кадровые перестановки
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора страны Антона Ковальского. Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном в четверг, 17 сентября.До назначения Ковальский был главой Хмельницкой областной прокуратуры.Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. В понедельник глава киевского режима отстранил Кравченко от должности на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).В свою очередь Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурораВоенный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
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новости, украина, кадровые перестановки, владимир зеленский
Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины

Зеленский подписал указ о назначении исполняющего обязанности генпрокурора Украины

10:45 17.09.2026
 
© РИА НовостиГенеральная прокуратура Украины
Генеральная прокуратура Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора страны Антона Ковальского. Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном в четверг, 17 сентября.
"В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей генерального прокурора", – говорится в тексте указа.
До назначения Ковальский был главой Хмельницкой областной прокуратуры.
Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. В понедельник глава киевского режима отстранил Кравченко от должности на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
В свою очередь Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.
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