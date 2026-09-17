https://crimea.ria.ru/20260917/zelenskiy-naznachil-io-genprokurora-ukrainy-1159447865.html

Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины

Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора страны Антона Ковальского. Об этом говорится в соответствующем РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T10:45

2026-09-17T10:45

2026-09-17T10:45

новости

украина

кадровые перестановки

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генерального прокурора страны Антона Ковальского. Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном в четверг, 17 сентября.До назначения Ковальский был главой Хмельницкой областной прокуратуры.Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. В понедельник глава киевского режима отстранил Кравченко от должности на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).В свою очередь Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурораВоенный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, кадровые перестановки, владимир зеленский