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В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие
В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие
В Феодосии в четверг пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T12:52
2026-09-17T12:52
2026-09-17T12:52
феодосия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
учения
администрация феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие
В Крыму в четверг будут стрелять в Феодосии в рамках учений