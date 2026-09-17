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В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие
В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 17.09.2026
В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие
В Феодосии в четверг пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T12:52
2026-09-17T12:52
феодосия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
учения
администрация феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, администрация феодосии
В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие

В Крыму в четверг будут стрелять в Феодосии в рамках учений

12:52 17.09.2026
 
© Telegram-канал главы администрации ФеодосииВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера.
"Сегодня, 17 сентября, с 15 до 17 часов будут проводиться учебные стрельбы. Резервное время – с 19 до 23.00", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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ФеодосияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияАдминистрация Феодосии
 
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