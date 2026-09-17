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В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие

В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 17.09.2026

В Феодосии будут стрелять – власти просят людей сохранять спокойствие

В Феодосии в четверг пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера. РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T12:52

2026-09-17T12:52

2026-09-17T12:52

феодосия

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

учения

администрация феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, администрация феодосии