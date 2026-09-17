https://crimea.ria.ru/20260917/federalnyy-proekt-zdorove-svoikh-startuet-v-rossii-i-krymu-1159424482.html
Федеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и Крыму
Федеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Федеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и Крыму
С сентября текущего года в Крыму, как и в 25 регионах России, запущен пилотный федеральный проект для ветеранов СВО "Здоровье СВОих". Поддержка воинов и членов... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T09:22
2026-09-17T09:22
2026-09-17T09:22
помощь бойцам сво
ветераны сво
ветераны
новости сво
герои сво
участники сво
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128636383_0:220:2983:1898_1920x0_80_0_0_23027d2144df74fa7c07c395af7e2d63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. С сентября текущего года в Крыму, как и в 25 регионах России, запущен пилотный федеральный проект для ветеранов СВО "Здоровье СВОих". Поддержка воинов и членов их семей будет осуществляться в том числе через чаты в мессенджере МАКС. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Депутат Государственного Совета Республики Крым, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК, Виктор Аносов."Это – продолжение программы поддержки участников СВО и по большей части касается ветеранов, которые получили травмы либо увечья в результате боевых действий. То есть проект направлен на то, чтобы ребята как можно меньше тратили своего времени на посещение поликлиник и каждый мог без очереди пройти полный комплекс обследования, сдать необходимые анализы, получить соответствующие результаты", – рассказал он.Гость студии добавил, что в раках программы обследоваться смогут также и члены семей ветеранов СВО.По его словам, в Крыму до этого времени уже работал так называемый "зеленый коридор" для ребят, нуждающихся в медицинском обслуживании."Зеленый коридор продолжает работать, но сейчас еще более активно. В этом непосредственно участвует Фонд "Защитники Отечества" – есть социальные координаторы, с которыми ветеран может связаться и при их поддержке пройти этот "зеленый коридор", пройти обследование. В результате, если будут необходимы дополнительные медикаменты либо средства реабилитации, все это выделяется. В этом плане активно работает Социальный фонд", – пояснил собеседник.Виктор Аносов также сообщил, что на недавнем заседании "круглого стола" в Социальном фонде республики приглашенные ветераны СВО не только смогли рассказать об уже пройденном ими санаторно-курортном лечении, но и получить дополнительную информацию о мерах медицинской поддержки, в том числе о возможном ускорении процесса финансового обеспечения в беззаявительном порядке."То есть бойцам, которые получили удостоверение ветерана боевых действий и справку об инвалидности, уже не нужно куда-то идти и писать заявление. Теперь в беззаявительном порядке им начисляется соответствующая пенсия. То же самое по медикаментам - он выбирает помощь в денежном эквиваленте, либо медицинском - на получение санаторно-курортного лечения. Если раньше надо было ждать после заявления около года, то сейчас в течение трех месяцев этот вопрос решается. Допустим, в октябре он пишет заявление, а с первого января уже вступают в силу эти изменения по его желанию", – объяснил директор Ассоциации ветеранов СВО.Очень важным моментом для дополнительного информирования ребят, считает он, является введение в рамках проекта чатов в мессенджере МАКС.Поэтому, по его словам, в чате ребята могут обмениваться информацией напрямую, ведь у тех, кто уже прошел и получил меры поддержки, есть свое представление и своя "дорожная карта" в этом вопросе."Так проще своим языком объяснить товарищу, как это происходит, как это делается и что там можно получить", – подчеркнул гость студии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевкуПсихологическая реабилитация участников СВО: в Крыму разработана уникальная программа180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128636383_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_3fe2a5fb20b0ff24d2c8553de1a875e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помощь бойцам сво, ветераны сво, ветераны, новости сво, герои сво, участники сво, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, социальный фонд россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым.
С сентября текущего года в Крыму, как и в 25 регионах России, запущен пилотный федеральный проект для ветеранов СВО "Здоровье СВОих". Поддержка воинов и членов их семей будет осуществляться в том числе через чаты в мессенджере МАКС. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал Депутат Государственного Совета Республики Крым, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК, Виктор Аносов.
"Это – продолжение программы поддержки участников СВО и по большей части касается ветеранов, которые получили травмы либо увечья в результате боевых действий. То есть проект направлен на то, чтобы ребята как можно меньше тратили своего времени на посещение поликлиник и каждый мог без очереди пройти полный комплекс обследования, сдать необходимые анализы, получить соответствующие результаты", – рассказал он.
Гость студии добавил, что в раках программы обследоваться смогут также и члены семей ветеранов СВО.
"Проект направлен на получение военными дополнительных медицинских гарантий и санаторно-курортного лечения, как на федеральном, так и на республиканском уровне", – отметил депутат.
По его словам, в Крыму до этого времени уже работал так называемый "зеленый коридор" для ребят, нуждающихся в медицинском обслуживании.
"Зеленый коридор продолжает работать, но сейчас еще более активно. В этом непосредственно участвует Фонд "Защитники Отечества" – есть социальные координаторы, с которыми ветеран может связаться и при их поддержке пройти этот "зеленый коридор", пройти обследование. В результате, если будут необходимы дополнительные медикаменты либо средства реабилитации, все это выделяется. В этом плане активно работает Социальный фонд", – пояснил собеседник.
Виктор Аносов также сообщил, что на недавнем заседании "круглого стола" в Социальном фонде республики приглашенные ветераны СВО не только смогли рассказать об уже пройденном ими санаторно-курортном лечении, но и получить дополнительную информацию о мерах медицинской поддержки, в том числе о возможном ускорении процесса финансового обеспечения в беззаявительном порядке.
"То есть бойцам, которые получили удостоверение ветерана боевых действий и справку об инвалидности, уже не нужно куда-то идти и писать заявление. Теперь в беззаявительном порядке им начисляется соответствующая пенсия. То же самое по медикаментам - он выбирает помощь в денежном эквиваленте, либо медицинском - на получение санаторно-курортного лечения. Если раньше надо было ждать после заявления около года, то сейчас в течение трех месяцев этот вопрос решается. Допустим, в октябре он пишет заявление, а с первого января уже вступают в силу эти изменения по его желанию", – объяснил директор Ассоциации ветеранов СВО.
Очень важным моментом для дополнительного информирования ребят, считает он, является введение в рамках проекта чатов в мессенджере МАКС.
"Мы со стороны ассоциации доводим до них ту информацию, которую получаем от органов Министерства здравоохранения и Социального фонда. Доводим у себя региональным руководителям, а они уже – дальше своим коллегам в регионе. Но не все понимают государственный "чиновничий" язык", – обратил внимание он.
Поэтому, по его словам, в чате ребята могут обмениваться информацией напрямую, ведь у тех, кто уже прошел и получил меры поддержки, есть свое представление и своя "дорожная карта" в этом вопросе.
"Так проще своим языком объяснить товарищу, как это происходит, как это делается и что там можно получить", – подчеркнул гость студии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: