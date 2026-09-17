https://crimea.ria.ru/20260917/federalnyy-proekt-zdorove-svoikh-startuet-v-rossii-i-krymu-1159424482.html

Федеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и Крыму

Федеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Федеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и Крыму

С сентября текущего года в Крыму, как и в 25 регионах России, запущен пилотный федеральный проект для ветеранов СВО "Здоровье СВОих". Поддержка воинов и членов... РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T09:22

2026-09-17T09:22

2026-09-17T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. С сентября текущего года в Крыму, как и в 25 регионах России, запущен пилотный федеральный проект для ветеранов СВО "Здоровье СВОих". Поддержка воинов и членов их семей будет осуществляться в том числе через чаты в мессенджере МАКС. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Депутат Государственного Совета Республики Крым, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК, Виктор Аносов."Это – продолжение программы поддержки участников СВО и по большей части касается ветеранов, которые получили травмы либо увечья в результате боевых действий. То есть проект направлен на то, чтобы ребята как можно меньше тратили своего времени на посещение поликлиник и каждый мог без очереди пройти полный комплекс обследования, сдать необходимые анализы, получить соответствующие результаты", – рассказал он.Гость студии добавил, что в раках программы обследоваться смогут также и члены семей ветеранов СВО.По его словам, в Крыму до этого времени уже работал так называемый "зеленый коридор" для ребят, нуждающихся в медицинском обслуживании."Зеленый коридор продолжает работать, но сейчас еще более активно. В этом непосредственно участвует Фонд "Защитники Отечества" – есть социальные координаторы, с которыми ветеран может связаться и при их поддержке пройти этот "зеленый коридор", пройти обследование. В результате, если будут необходимы дополнительные медикаменты либо средства реабилитации, все это выделяется. В этом плане активно работает Социальный фонд", – пояснил собеседник.Виктор Аносов также сообщил, что на недавнем заседании "круглого стола" в Социальном фонде республики приглашенные ветераны СВО не только смогли рассказать об уже пройденном ими санаторно-курортном лечении, но и получить дополнительную информацию о мерах медицинской поддержки, в том числе о возможном ускорении процесса финансового обеспечения в беззаявительном порядке."То есть бойцам, которые получили удостоверение ветерана боевых действий и справку об инвалидности, уже не нужно куда-то идти и писать заявление. Теперь в беззаявительном порядке им начисляется соответствующая пенсия. То же самое по медикаментам - он выбирает помощь в денежном эквиваленте, либо медицинском - на получение санаторно-курортного лечения. Если раньше надо было ждать после заявления около года, то сейчас в течение трех месяцев этот вопрос решается. Допустим, в октябре он пишет заявление, а с первого января уже вступают в силу эти изменения по его желанию", – объяснил директор Ассоциации ветеранов СВО.Очень важным моментом для дополнительного информирования ребят, считает он, является введение в рамках проекта чатов в мессенджере МАКС.Поэтому, по его словам, в чате ребята могут обмениваться информацией напрямую, ведь у тех, кто уже прошел и получил меры поддержки, есть свое представление и своя "дорожная карта" в этом вопросе."Так проще своим языком объяснить товарищу, как это происходит, как это делается и что там можно получить", – подчеркнул гость студии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевкуПсихологическая реабилитация участников СВО: в Крыму разработана уникальная программа180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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