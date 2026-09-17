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За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ
За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ
За минувшие сутки над территорией Севастополя сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T10:33
2026-09-17T10:36
михаил развожаев
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией Севастополя сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он уточнил, что в результате вражеских атак никто не пострадал.В ночь на 17 сентября ВСУ атаковали Крым и еще 20 регионов страны сотнями беспилотников – силы российской ПВО ликвидировали 641 вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дроновВ Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчинаТрое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ

Над Севастополем за сутки уничтожили 10 вражеских дронов

10:33 17.09.2026 (обновлено: 10:36 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией Севастополя сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"За минувшие сутки наши военные, мобильные огневые группы нейтрализовали 10 вражеских беспилотников", написал Развожаев.
Он уточнил, что в результате вражеских атак никто не пострадал.
В ночь на 17 сентября ВСУ атаковали Крым и еще 20 регионов страны сотнями беспилотников – силы российской ПВО ликвидировали 641 вражеский дрон.
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