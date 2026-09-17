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За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ
За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2026
За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ
За минувшие сутки над территорией Севастополя сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T10:33
2026-09-17T10:33
2026-09-17T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией Севастополя сбили десять украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он уточнил, что в результате вражеских атак никто не пострадал.В ночь на 17 сентября ВСУ атаковали Крым и еще 20 регионов страны сотнями беспилотников – силы российской ПВО ликвидировали 641 вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 дроновВ Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчинаТрое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю
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За сутки над Севастополем сбили десять беспилотников ВСУ
Над Севастополем за сутки уничтожили 10 вражеских дронов
10:33 17.09.2026 (обновлено: 10:36 17.09.2026)