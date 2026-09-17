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Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
В Орловской области из-за столкновения автомобиля Skoda Octavia и лося погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T12:07
2026-09-17T12:07
орловская область
новости
происшествия
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животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Орловской области из-за столкновения автомобиля Skoda Octavia и лося погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.ДТП произошло на участке трассы Тросна – Калиновка в Троснянском районе. Автомобиль следовал в сторону Железногорска, в районе 9-го километра водитель сбил лося, после чего машина слетела в кювет.На месте аварии погибли 39-летний водитель, а также двое пассажиров – женщины 27 и 37 лет. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате аварии есть пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусомТройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшиеГрузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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орловская область, новости, происшествия, дтп, животные
Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области

В ДТП с лосем в Орловской области погибли три человека

12:07 17.09.2026
 
© Фото: пресс-служба МЧС Крыма / Перейти в фотобанкДорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
Дорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
© Фото: пресс-служба МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Орловской области из-за столкновения автомобиля Skoda Octavia и лося погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.
ДТП произошло на участке трассы Тросна – Калиновка в Троснянском районе. Автомобиль следовал в сторону Железногорска, в районе 9-го километра водитель сбил лося, после чего машина слетела в кювет.
На месте аварии погибли 39-летний водитель, а также двое пассажиров – женщины 27 и 37 лет. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате аварии есть пострадавшие.
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Орловская областьНовостиПроисшествияДТПЖивотные
 
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