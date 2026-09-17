https://crimea.ria.ru/20260917/tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-losem-v-orlovskoy-oblasti-1159450651.html

Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области

Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области - РИА Новости Крым, 17.09.2026

Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области

В Орловской области из-за столкновения автомобиля Skoda Octavia и лося погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РИА Новости Крым, 17.09.2026

2026-09-17T12:07

2026-09-17T12:07

2026-09-17T12:07

орловская область

новости

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Орловской области из-за столкновения автомобиля Skoda Octavia и лося погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.ДТП произошло на участке трассы Тросна – Калиновка в Троснянском районе. Автомобиль следовал в сторону Железногорска, в районе 9-го километра водитель сбил лося, после чего машина слетела в кювет.На месте аварии погибли 39-летний водитель, а также двое пассажиров – женщины 27 и 37 лет. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате аварии есть пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусомТройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшиеГрузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек

орловская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, новости, происшествия, дтп, животные