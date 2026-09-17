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ВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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ВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом
ВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом - РИА Новости Крым, 17.09.2026
ВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом
Минувшей ночью Вооруженные Силы России поразили крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверного оборудования, используемого в военных целях. Об РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T09:45
2026-09-17T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Минувшей ночью Вооруженные Силы России поразили крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверного оборудования, используемого в военных целях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные нанесли массированный и групповые удары по ряду объектов в нескольких регионах Украины.Также были поражены цеха по производству и хранению разных типов беспилотников, промышленные предприятия по производству комплектующих для БПЛА, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Был нанесен удар по аккумуляторному парку хранения энергии Бровары, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.В Запорожской области был поражен металлургический комбинат "Запорожсталь", являющийся ключевым предприятием металлургической промышленности Украины, а также сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Запорожье "Научно-производственный комплекс "Искра"). Предприятие осуществляло производство комплексов радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующих для зенитных управляемых ракет.Кроме того, в Одесской области поражены в порту "Черноморск" морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения и электроподстанция "Арциз", обеспечивающая функционирование порта "Измаил".Также на переходе морем (11 километров восточнее Одессы) поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт "Одесса" грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Во вторник Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам и морским судам на Украине. Беспилотники поразили морской паром типа "РО-РО", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порту "Черноморск". В порту "Измаил" разбиты морское судно типа "танкер", которое доставило горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. А в порту "Южный" – в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, уничтожен железнодорожный состав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, киев, киевская область, запорожская область, запорожье, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
ВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом

Крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом поражены ВС РФ

09:45 17.09.2026 (обновлено: 10:09 17.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Минувшей ночью Вооруженные Силы России поразили крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверного оборудования, используемого в военных целях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные нанесли массированный и групповые удары по ряду объектов в нескольких регионах Украины.
"Дата-центр "Де Ново Дата-Центр", крупнейший центр, обеспечивающий работу серверного оборудования, используемого в военных целях, а также обработку, передачу и хранение данных, в том числе разведывательных, в интересах ВСУ", – говорится в сообщении МО РФ.
Также были поражены цеха по производству и хранению разных типов беспилотников, промышленные предприятия по производству комплектующих для БПЛА, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Был нанесен удар по аккумуляторному парку хранения энергии Бровары, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.
В Запорожской области был поражен металлургический комбинат "Запорожсталь", являющийся ключевым предприятием металлургической промышленности Украины, а также сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Запорожье "Научно-производственный комплекс "Искра"). Предприятие осуществляло производство комплексов радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующих для зенитных управляемых ракет.
Кроме того, в Одесской области поражены в порту "Черноморск" морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения и электроподстанция "Арциз", обеспечивающая функционирование порта "Измаил".
Также на переходе морем (11 километров восточнее Одессы) поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт "Одесса" грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Во вторник Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портам и морским судам на Украине. Беспилотники поразили морской паром типа "РО-РО", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порту "Черноморск". В порту "Измаил" разбиты морское судно типа "танкер", которое доставило горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. А в порту "Южный" – в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, уничтожен железнодорожный состав.
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