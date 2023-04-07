https://crimea.ria.ru/20230407/blagoveschenie-i-verbnoe-voskresene-istoriya-prazdnikov-i-traditsii-1128035664.html

Благовещение и Вербное воскресенье: история праздников и традиции

Благовещение и Вербное воскресенье: история праздников и традиции - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Благовещение и Вербное воскресенье: история праздников и традиции

7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, а 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Об истории праздников, РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T14:44

2023-04-07T14:44

2023-04-07T14:44

радио "спутник в крыму"

религия

рпц (русская православная церковь)

православие

вербное воскресенье

пасха

благовещенье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, а 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Об истории праздников, подготовке к ним и традициях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал клирик семинарского храма Трех Святителей Симферополя, иерей Александр Сумзин.Благовещение: история и традиции"Праздник Благовещение берет свое начало в Евангелие от Луки в первой главе, где евангелисты описывают события, при которых к Пресвятой Богородице является Архангел Гавриил с благой вестью: "Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего". Наши богословы все сходятся во мнении, что эта благая весть является вообще первой для всего человечества со времен Ветхого Завета, даже со времен грехопадения", – рассказывает священник.Само слово "благовещение" имеет церковнославянский источник, а сам он опирается на греческое слово "евангелизмос" то есть "благовестование".Это светлый праздник, несмотря на то, что может совпасть с Пасхой или на один из дней Великого поста, поскольку ежегодно он отмечается именно 7 апреля.В этом году Благовещение Пресвятой Богородицы выпадает как раз на день Великого поста, и может возникать вопрос, как к нему подготовиться. Безусловно, готовиться нужно, отмечает Сумзин.Иных особенностей нет. Самое главное в этот день – дружественная обстановка в окружении родственников. "Без этого любая традиция не имеет смысла", – заметил он.Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье): смыслы и атрибутыЕще один двунадесятый праздник – Вход Господень в Иерусалим празднуется 9 апреля. В простонародье его называют Вербным воскресеньем не случайно, но верба не более чем атрибут, замечает Сумзин."Это потому, что в наших краях пальмовые деревья не растут, и традиционно аналогом является верба. Это не более чем атрибут, который помогает любому православному верующему ассоциировать себя в равной степени с теми людьми, которые встречали Господа в Иерусалиме. Какие-то магические смыслы или еще какие-то верба в себе не несет, даже освященная", – пояснил священник.Поэтому отсутствие в доме в этот день вербы не является нарушением традций, добавил он.Можно ли работать"Безусловно, работать можно. Суеверие, которое нас преследует в том плане, что нельзя работать в большие праздники, связано с тем, что мы основную часть своей рабочей недели должны посвящать своим профессиональным обязанностям и несколько дней отдыхать, посвящать этот день Богу, молитве. И это на личное усмотрение каждого, ведь у каждого свой график работы. Нет ничего плохого – все можно делать", – сказал Сумзин.Главные смыслыКаждый из больших церковных праздников – это "не просто историческое событие, которое когда-то было", подчеркивает священник. И все их объединяет один большой глубокий смысл.Он добавил, что одной веры в Бога в душе недостаточно – посещение храмов все же необходимо."Без общей молитвы, которая совершается в храме, не будет совершаться таинства, когда люди собираются в едином молитвенном настроении. Это момент тайны, нечто, чего нельзя передать словами. Молитва одного человека где-то, который оправдывает это для себя верой в душе, все-таки разные вещи, кардинально разные. Мы должны постараться не просто прийти в храм, а принять участие. Потому что Господь нас призывает к этому: чтобы мы были соучастниками божественного спасительного замысла", – заключил Сумзин.Читайте также на РИА Новости Крым:Великий пост: что важно знать Как россияне будут отдыхать на майские праздники Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры

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религия, рпц (русская православная церковь), православие, вербное воскресенье, пасха, благовещенье, крым, севастополь, общество, иерей александр сумзин