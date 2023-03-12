https://crimea.ria.ru/20230312/kak-rossiyane-budut-otdykhat-na-mayskie-prazdniki-1127433716.html

Как россияне будут отдыхать на майские праздники

Как россияне будут отдыхать на майские праздники - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Как россияне будут отдыхать на майские праздники

В этом году россиян ожидает семь выходных дней на майских праздниках, сокращенных рабочих дней перед ними не будет. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T08:25

2023-03-12T08:25

2023-03-12T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. В этом году россиян ожидает семь выходных дней на майских праздниках, сокращенных рабочих дней перед ними не будет. Об этом сообщает РИА Новости.Праздничные дниВ этом году Первомай - Праздник Весны и Труда - приходится на понедельник, поэтому официальными выходными объявлены 29, 30 апреля и 1 мая.Четырехдневные "каникулы", связанные с Днем Победы, россиян ожидают с 6 по 9 мая.Таким образом, на майские праздники россиян ждут 7 нерабочих дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно.Сокращенных рабочих дней перед ними не будет. В этом году правительством установлено три дня в году, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.Стандартные выходныеВ мае стандартные субботы и воскресенья выпадают на 13, 14, 20, 21, 27 и 28 число. Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней (восемь приходятся на выходные субботу, воскресенье и три - праздничные).1, 8 и 9 мая в 2023-м — праздничные дни, поэтому в месяце будет три дополнительных выходных. 8 мая стало нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января. Также перед Праздником Весны и Труда и Днем Победы идут суббота и воскресенье (выходные для тех, кто работает по графику 5/2)Выходные дни для крымчанКак сообщалось ранее, в Крыму нерабочим праздничным днем является 18 марта – День Воссоединения Крыма с Россией.Поскольку в этом году 18 марта приходится на субботу, то выходной день переносится на понедельник, 20 марта.Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, 20 марта будет рабочим днем.В Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены праздничные нерабочие дни: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт С какими рисками могут столкнуться собственники жилья в майские праздники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, праздники и памятные даты, россия, общество, новости, новости крыма, крым