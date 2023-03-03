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Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте
Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте
Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T16:41
2023-03-03T16:41
2023-03-03T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.Поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день переносится на понедельник, 20 марта.Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, 20 марта будет рабочим днем.Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – РострудДень республики: как празднуют памятную дату за пределами КрымаВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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отдых, крым, новости крыма, праздники и памятные даты, общество, международный женский день, день воссоединения с россией
Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте
Минтруд Крыма: 8 и 18 марта объявлены нерабочими праздничными днями
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.
"Нерабочими праздничными днями являются: 8 марта - Международный женский день и 18 марта - День Воссоединения Крыма с Россией. Рабочее время в предпраздничные рабочие дни во вторник 7 марта и в пятницу 17 марта сокращается на 1 час", - говорится в сообщении.
Поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день переносится на понедельник, 20 марта.
Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, 20 марта будет рабочим днем.
Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.
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