https://crimea.ria.ru/20230303/krymchan-zhdut-dve-korotkie-rabochie-nedeli-v-marte-1127331689.html

Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте

Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте

Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T16:41

2023-03-03T16:41

2023-03-03T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.Поскольку 18 марта приходится на субботу, то выходной день переносится на понедельник, 20 марта.Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, 20 марта будет рабочим днем.Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – РострудДень республики: как празднуют памятную дату за пределами КрымаВыходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, крым, новости крыма, праздники и памятные даты, общество, международный женский день, день воссоединения с россией