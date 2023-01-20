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День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма

День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2023

День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма

20 января День Республики Крым празднуют не только на полуострове, но и за его пределами. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T18:54

2023-01-20T18:54

2023-01-20T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января День Республики Крым празднуют не только на полуострове, но и за его пределами.Памятную дату чествуют сегодня в столице Белоруссии. Празднования Дня Республики Крым проходит в минском Доме Москвы, где находится редакция радио Sputnik Беларусь.По словам журналиста и ведущего Вячеслава Шарапова, организаторами праздничных мероприятий выступили Международный Фонд социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств Народного артиста Владимира Гостюхина, Русский Дом в Минске и Социально-культурный Центр Крымское землячество в Республике Беларусь.Свои поздравления крымчанам направил и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, выразив благодарность от лица жителей региона.Он отметил, что крымчане стали для херсонцев настоящими братьями и они, со своей стороны, постараются отдать "уважаемым соседям долг благодарности".20 января в Крыму отмечают День республики. В этот день в 1991 году на полуострове состоялся Всекрымский референдум, официально День республики был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе РФ в 2014-м.

https://crimea.ria.ru/20230120/pervyy-shag-domoy-kak-referendum-1991-goda-pomog-krymu-vernutsya-v-rossiyu-1126494622.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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