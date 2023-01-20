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День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма
День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма - РИА Новости Крым, 20.01.2023
День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма
20 января День Республики Крым празднуют не только на полуострове, но и за его пределами. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T18:54
2023-01-20T18:54
2023-01-20T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января День Республики Крым празднуют не только на полуострове, но и за его пределами.Памятную дату чествуют сегодня в столице Белоруссии. Празднования Дня Республики Крым проходит в минском Доме Москвы, где находится редакция радио Sputnik Беларусь.По словам журналиста и ведущего Вячеслава Шарапова, организаторами праздничных мероприятий выступили Международный Фонд социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств Народного артиста Владимира Гостюхина, Русский Дом в Минске и Социально-культурный Центр Крымское землячество в Республике Беларусь.Свои поздравления крымчанам направил и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, выразив благодарность от лица жителей региона.Он отметил, что крымчане стали для херсонцев настоящими братьями и они, со своей стороны, постараются отдать "уважаемым соседям долг благодарности".20 января в Крыму отмечают День республики. В этот день в 1991 году на полуострове состоялся Всекрымский референдум, официально День республики был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе РФ в 2014-м.
https://crimea.ria.ru/20230120/pervyy-shag-domoy-kak-referendum-1991-goda-pomog-krymu-vernutsya-v-rossiyu-1126494622.html
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День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма
Крымчан поздравляют с Днем республики от Минска до Херсонщины
18:54 20.01.2023 (обновлено: 18:55 20.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января День Республики Крым празднуют не только на полуострове, но и за его пределами.
Памятную дату чествуют сегодня в столице Белоруссии. Празднования Дня Республики Крым проходит в минском Доме Москвы, где находится редакция радио Sputnik Беларусь.
По словам журналиста и ведущего Вячеслава Шарапова, организаторами праздничных мероприятий выступили Международный Фонд социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств Народного артиста Владимира Гостюхина, Русский Дом в Минске и Социально-культурный Центр Крымское землячество в Республике Беларусь.
"Нас связывают большие перспективы. Предстоит отстроить совершенно по-новому многие вещи, на многие вещи поменять взгляд, потому что у нас доложен появиться совместный образ будущего. Внешние вызовы и вся серьезность внешней политической ситуации не оставляет нам просто иного выбора, поэтому к нашим так сказать душевным тяготениям, которые есть всегда, безусловно, добавятся те проекты, которые нам придется реализовать. Я думаю, большое и интересное будущее нас ждет, причем общее", - сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
Свои поздравления крымчанам направил и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, выразив благодарность от лица жителей региона.
"32 года назад, еще в советские времена, жители Крыма проявили политическую решительность и дальновидность, восстановив на референдуме автономию полуострова, что дало основание для проведения мартовского референдума 2014 года, воссоединившего Крым с Россией. В 2022 году этот пример, как маяк, указал путь освобожденным территориям, среди них – Херсонская область, которая также путем народного волеизъявления вернулась на свою историческую Родину. За это мы вам искренне признательны", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что крымчане стали для херсонцев настоящими братьями и они, со своей стороны, постараются отдать "уважаемым соседям долг благодарности".
20 января в Крыму отмечают День республики. В этот день в 1991 году на полуострове состоялся Всекрымский референдум, официально День республики был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе РФ в 2014-м.