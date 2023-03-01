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Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
Международный женский день 8 марта в этом году выпадает на среду, и это будет нерабочий праздничный день, напомнили в Роструде. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T08:49
2023-03-01T08:49
2023-03-01T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Международный женский день 8 марта в этом году выпадает на среду, и это будет нерабочий праздничный день, напомнили в Роструде. Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне будут отдыхать в 2023 годуКрым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуНазваны самые короткие рабочие месяцы 2023 года
https://crimea.ria.ru/20230109/nazvany-samye-korotkie-rabochie-mesyatsy-2023-goda-1126305519.html
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Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
Роструд: в марте россиян ожидает короткая рабочая неделя