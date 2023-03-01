https://crimea.ria.ru/20230301/skolko-rossiyane-budut-otdykhat-v-chest-8-marta--rostrud-1127251997.html

Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд

Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд

Международный женский день 8 марта в этом году выпадает на среду, и это будет нерабочий праздничный день, напомнили в Роструде. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T08:49

2023-03-01T08:49

2023-03-01T08:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Международный женский день 8 марта в этом году выпадает на среду, и это будет нерабочий праздничный день, напомнили в Роструде. Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.Как сообщалось, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установили праздничными нерабочими днями: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне будут отдыхать в 2023 годуКрым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуНазваны самые короткие рабочие месяцы 2023 года

https://crimea.ria.ru/20230109/nazvany-samye-korotkie-rabochie-mesyatsy-2023-goda-1126305519.html

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праздники и памятные даты, новости, роструд, общество, россия, международный женский день, отдых