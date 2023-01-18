https://crimea.ria.ru/20230118/kabmin-ne-podderzhal-ustanovlenie-31-dekabrya-vykhodnym-dnem-1126460884.html
Выходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
Выходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Выходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Об этом говорится в отзыве на... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T17:55
2023-01-18T17:55
2023-01-18T17:57
россия
общество
праздники и памятные даты
правительство россии
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122538039_0:0:1392:783_1920x0_80_0_0_fd4817cf71bb210e69fa9eab236b0551.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Об этом говорится в отзыве на законопроект, рассматриваемый в Госдуме.В конце 2020 года депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий относить 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом общего количества таких дней. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства.В правительстве разъяснили, что в прошлом году 31 декабря был выходным, таковым этот день будет и в 2023 году. В отзыве отмечается, что кабмин "в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря".В правительстве напомнили, что решения по такому переносу уже принимались ранее, в частности в 2018 году, когда выходной день был перенесен с субботы, 29 декабря на понедельник, 31 декабря.
https://crimea.ria.ru/20230109/nazvany-samye-korotkie-rabochie-mesyatsy-2023-goda-1126305519.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122538039_0:13:1330:1011_1920x0_80_0_0_eae56e8b1ddd97af8c92471abf5f11a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, праздники и памятные даты, правительство россии, новости, закон и право
Выходной отменяется: Кабмин не поддержал инициативу по 31 декабря
Правительство России не поддержало законопроект об установлении 31 декабря выходным днем
17:55 18.01.2023 (обновлено: 17:57 18.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Об этом говорится в отзыве на законопроект, рассматриваемый в Госдуме.
В конце 2020 года депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение
нижней палаты парламента законопроект, предлагающий относить 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом общего количества таких дней. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что комитет рассмотрит законопроект после получения отзыва правительства.
В правительстве разъяснили, что в прошлом году 31 декабря был выходным, таковым этот день будет и в 2023 году. В отзыве отмечается, что кабмин "в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря".
В правительстве напомнили, что решения по такому переносу уже принимались ранее, в частности в 2018 году, когда выходной день был перенесен с субботы, 29 декабря на понедельник, 31 декабря.
"Таким образом, предлагаемое в настоящее время является избыточным", - подчеркнули в кабмине.