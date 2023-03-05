https://crimea.ria.ru/20230305/aviabilety-podorozhayut-v-pyat-raz-na-mayskie-prazdniki--ekspert-1127357017.html

Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт

Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт

Стоимость внутренних авиаперелетов в период майских праздников может повыситься в пять раз, прогнозирует вице-президент Альянса туристических агентств Алексан... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T13:15

2023-03-05T13:15

2023-03-05T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Стоимость внутренних авиаперелетов в период майских праздников может повыситься в пять раз, прогнозирует вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.Распродаж в последний момент не будет"Никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Будет только повышение цен. Мы уже видим, что на 6 мая и на вечер 5 мая билеты из Москвы и из всех крупных городов дорожают значительно. Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить 15 тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное", – сказал Мкртчян в эфире радио Sputnik.В этой связи специалист советует покупать билеты и путевки на майские праздники заранее.Эксперт добавил, что в этом году на майские "длинные выходные" наиболее востребованными у российских туристов являются экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Калининград.Кроме того, популярностью пользуются туры по Золотому кольцу, а также в Сочи и Минеральные Воды.Как россияне будут отдыхать на майские праздникиПраздник Весны и Труда – 1 мая – приходится на понедельник. Соответственно, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Кроме того, с 6 по 9 мая будут четырехдневные каникулы, связанные с Днем Победы.Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней: восемь из них приходятся на выходные субботу и воскресенье и три – праздничные.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиабилеты , транспорт, москва, сочи, общество, цены и тарифы, новости