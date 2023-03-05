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Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт
Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт
Стоимость внутренних авиаперелетов в период майских праздников может повыситься в пять раз, прогнозирует вице-президент Альянса туристических агентств Алексан... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T13:15
2023-03-05T13:17
авиабилеты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Стоимость внутренних авиаперелетов в период майских праздников может повыситься в пять раз, прогнозирует вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.Распродаж в последний момент не будет"Никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Будет только повышение цен. Мы уже видим, что на 6 мая и на вечер 5 мая билеты из Москвы и из всех крупных городов дорожают значительно. Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить 15 тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное", – сказал Мкртчян в эфире радио Sputnik.В этой связи специалист советует покупать билеты и путевки на майские праздники заранее.Эксперт добавил, что в этом году на майские "длинные выходные" наиболее востребованными у российских туристов являются экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Калининград.Кроме того, популярностью пользуются туры по Золотому кольцу, а также в Сочи и Минеральные Воды.Как россияне будут отдыхать на майские праздникиПраздник Весны и Труда – 1 мая – приходится на понедельник. Соответственно, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Кроме того, с 6 по 9 мая будут четырехдневные каникулы, связанные с Днем Победы.Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней: восемь из них приходятся на выходные субботу и воскресенье и три – праздничные.
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авиабилеты , транспорт, москва, сочи, общество, цены и тарифы, новости
Авиабилеты подорожают в пять раз на майские праздники – эксперт

Эксперт Мкртчян: цены на авиаперелеты внутри РФ вырастут в пять раз на майские праздники

13:15 05.03.2023 (обновлено: 13:17 05.03.2023)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПродажа авиабилетов
Продажа авиабилетов - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Стоимость внутренних авиаперелетов в период майских праздников может повыситься в пять раз, прогнозирует вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Распродаж в последний момент не будет

"Никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Будет только повышение цен. Мы уже видим, что на 6 мая и на вечер 5 мая билеты из Москвы и из всех крупных городов дорожают значительно. Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить 15 тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное", – сказал Мкртчян в эфире радио Sputnik.
В этой связи специалист советует покупать билеты и путевки на майские праздники заранее.
Эксперт добавил, что в этом году на майские "длинные выходные" наиболее востребованными у российских туристов являются экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Калининград.
Кроме того, популярностью пользуются туры по Золотому кольцу, а также в Сочи и Минеральные Воды.

Как россияне будут отдыхать на майские праздники

Праздник Весны и Труда – 1 мая – приходится на понедельник. Соответственно, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Кроме того, с 6 по 9 мая будут четырехдневные каникулы, связанные с Днем Победы.
Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней: восемь из них приходятся на выходные субботу и воскресенье и три – праздничные.
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