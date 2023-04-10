Рейтинг@Mail.ru
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230410/strastnaya-sedmitsa-chto-pod-zapretom-v-poslednyuyu-nedelyu-velikogo-posta-1128092443.html
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста
Последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве. Главные... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T18:31
2023-04-10T18:31
эксклюзивы риа новости крым
крым
религия
общество
православие
пасха
мнения
совет эксперта
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/81/1118188110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e392a98483029090ac0df5eeafbbffe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве. Главные правила Страстной седьмицы РИА Новости Крым перечислил благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов.Время духовного очищения"В первую очередь следует помнить, что Страстная седьмица – это воспоминания последних дней земной жизни и смерти Спасителя. Неделя строгого поста, что отображается на повседневном рационе православных: только растительная пища без масла, никакого алкоголя. Но в первую очередь – это внутренний мир. Эти дни необходимо проводить в воздержании и физическом, и духовном, стараться сдерживать эмоции и больше времени уделять своему внутреннему миру, спасению души, молитве", - говорит протоиерей.В храмах в эти дни совершаются особенные богослужения, которые по возможности нужно посетить. Но если из-за работы или по каким-то другим уважительным причинам человек не может прийти в церковь в будние дни, важно выделить время для усиленной домашней молитвы и стараться избегать конфликтов."Если же на эти дни у вас выпадает какой-то праздник, юбилей – лучше перенести его на неделю позже, когда будет Светлая Пасхальная неделя, и все будут торжествовать", - советует священник.Обычаи и традицииВ последнюю неделю перед Пасхой, многие православные отправляются на кладбища, чтобы привести в порядок места захоронений своих усопших родственников. По словам отца Александра, это делать не воспрещено."Через неделю после Пасхи будет Радоница – поминовение усопших, когда мы со своими близкими, покинувшими этот мир, делимся пасхальной радостью. Конечно, люди стараются к празднику Пасхи привести места захоронений в опрятный вид – это делать можно, а если еще есть возможность совместить посещение кладбища с посещением богослужения – это будет замечательно".Что касается подготовки к празднованию, четких рекомендаций по дням недели, по словам протоиерея Александра, церковь не дает.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько яиц можно съесть на Пасху – диетологЖдать ли в Крыму потепления после ПасхиЧего не нужно делать на Пасху — священник
https://crimea.ria.ru/20220421/chto-delat-so-skorlupoy-osvyaschennykh-paskhalnykh-yaits-1123006297.html
https://crimea.ria.ru/20220420/v-chem-svyaschennoe-tainstvo-krestnogo-khoda-na-paskhu-1123005715.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/81/1118188110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_906f1a5670e8ba3822b33b7d263f5de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, религия, общество, православие, пасха, мнения, совет эксперта, авторы
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста

Протоиерей Александр Попов назвал главные правила Страстной недели

18:31 10.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина перед иконами в храме
Женщина перед иконами в храме - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве. Главные правила Страстной седьмицы РИА Новости Крым перечислил благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов.

Время духовного очищения

"В первую очередь следует помнить, что Страстная седьмица – это воспоминания последних дней земной жизни и смерти Спасителя. Неделя строгого поста, что отображается на повседневном рационе православных: только растительная пища без масла, никакого алкоголя. Но в первую очередь – это внутренний мир. Эти дни необходимо проводить в воздержании и физическом, и духовном, стараться сдерживать эмоции и больше времени уделять своему внутреннему миру, спасению души, молитве", - говорит протоиерей.
В храмах в эти дни совершаются особенные богослужения, которые по возможности нужно посетить. Но если из-за работы или по каким-то другим уважительным причинам человек не может прийти в церковь в будние дни, важно выделить время для усиленной домашней молитвы и стараться избегать конфликтов.
"Если же на эти дни у вас выпадает какой-то праздник, юбилей – лучше перенести его на неделю позже, когда будет Светлая Пасхальная неделя, и все будут торжествовать", - советует священник.
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля 2022, 08:34
Что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц

Обычаи и традиции

В последнюю неделю перед Пасхой, многие православные отправляются на кладбища, чтобы привести в порядок места захоронений своих усопших родственников. По словам отца Александра, это делать не воспрещено.
"Через неделю после Пасхи будет Радоница – поминовение усопших, когда мы со своими близкими, покинувшими этот мир, делимся пасхальной радостью. Конечно, люди стараются к празднику Пасхи привести места захоронений в опрятный вид – это делать можно, а если еще есть возможность совместить посещение кладбища с посещением богослужения – это будет замечательно".
Крестный ход в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля 2022, 21:17
В чем священное таинство крестного хода на Пасху
Что касается подготовки к празднованию, четких рекомендаций по дням недели, по словам протоиерея Александра, церковь не дает.
"По народной традиции пасхи чаще всего выпекают именно в Чистый четверг, а вот в Страстную пятницу хозяйки обычно стараются этого не делать. На самом деле, если брать церковные каноны – церковь это все не регулирует, никаких установок на этот счет не дает, можно выбрать любое удобное время. Главное, делать все приготовления с чистыми помыслами и молитвой", - поясняет священник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько яиц можно съесть на Пасху – диетолог
Ждать ли в Крыму потепления после Пасхи
Чего не нужно делать на Пасху — священник
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымРелигияОбществоПравославиеПасхаМненияСовет экспертаАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Второй раз за день: ветер остановил Керченскую паромную переправу
18:49В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
18:31Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста
18:10В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО 2:00
17:59Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах
17:19Слетел с дороги и перевернулся – смертельное ДТП на трассе "Таврида"
17:06Новые удары ВСУ по Курской области: обесточены сотни людей
16:51Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
16:31Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных
15:54Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин
15:33Путин поручил поднять доходы крымчан до среднероссийского уровня
15:24В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной
15:08Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс
14:53Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном
14:43Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков
14:29Автобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больнице
14:10Паромы вновь курсируют через Керченский пролив
13:53Ждать ли пасхального перемирия на Украине
13:32Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену
13:18Лукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
Лента новостейМолния