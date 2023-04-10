https://crimea.ria.ru/20230410/strastnaya-sedmitsa-chto-pod-zapretom-v-poslednyuyu-nedelyu-velikogo-posta-1128092443.html
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста
Последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве. Главные... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T18:31
2023-04-10T18:31
2023-04-10T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве. Главные правила Страстной седьмицы РИА Новости Крым перечислил благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов.Время духовного очищения"В первую очередь следует помнить, что Страстная седьмица – это воспоминания последних дней земной жизни и смерти Спасителя. Неделя строгого поста, что отображается на повседневном рационе православных: только растительная пища без масла, никакого алкоголя. Но в первую очередь – это внутренний мир. Эти дни необходимо проводить в воздержании и физическом, и духовном, стараться сдерживать эмоции и больше времени уделять своему внутреннему миру, спасению души, молитве", - говорит протоиерей.В храмах в эти дни совершаются особенные богослужения, которые по возможности нужно посетить. Но если из-за работы или по каким-то другим уважительным причинам человек не может прийти в церковь в будние дни, важно выделить время для усиленной домашней молитвы и стараться избегать конфликтов."Если же на эти дни у вас выпадает какой-то праздник, юбилей – лучше перенести его на неделю позже, когда будет Светлая Пасхальная неделя, и все будут торжествовать", - советует священник.Обычаи и традицииВ последнюю неделю перед Пасхой, многие православные отправляются на кладбища, чтобы привести в порядок места захоронений своих усопших родственников. По словам отца Александра, это делать не воспрещено."Через неделю после Пасхи будет Радоница – поминовение усопших, когда мы со своими близкими, покинувшими этот мир, делимся пасхальной радостью. Конечно, люди стараются к празднику Пасхи привести места захоронений в опрятный вид – это делать можно, а если еще есть возможность совместить посещение кладбища с посещением богослужения – это будет замечательно".Что касается подготовки к празднованию, четких рекомендаций по дням недели, по словам протоиерея Александра, церковь не дает.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько яиц можно съесть на Пасху – диетологЖдать ли в Крыму потепления после ПасхиЧего не нужно делать на Пасху — священник
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
крым, религия, общество, православие, пасха, мнения, совет эксперта, авторы
Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста
Протоиерей Александр Попов назвал главные правила Страстной недели
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве. Главные правила Страстной седьмицы РИА Новости Крым
перечислил благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов.
Время духовного очищения
"В первую очередь следует помнить, что Страстная седьмица – это воспоминания последних дней земной жизни и смерти Спасителя. Неделя строгого поста, что отображается на повседневном рационе православных: только растительная пища без масла, никакого алкоголя. Но в первую очередь – это внутренний мир. Эти дни необходимо проводить в воздержании и физическом, и духовном, стараться сдерживать эмоции и больше времени уделять своему внутреннему миру, спасению души, молитве", - говорит протоиерей.
В храмах в эти дни совершаются особенные богослужения, которые по возможности нужно посетить. Но если из-за работы или по каким-то другим уважительным причинам человек не может прийти в церковь в будние дни, важно выделить время для усиленной домашней молитвы и стараться избегать конфликтов.
"Если же на эти дни у вас выпадает какой-то праздник, юбилей – лучше перенести его на неделю позже, когда будет Светлая Пасхальная неделя, и все будут торжествовать", - советует священник.
Обычаи и традиции
В последнюю неделю перед Пасхой, многие православные отправляются на кладбища, чтобы привести в порядок места захоронений своих усопших родственников. По словам отца Александра, это делать не воспрещено.
"Через неделю после Пасхи будет Радоница – поминовение усопших, когда мы со своими близкими, покинувшими этот мир, делимся пасхальной радостью. Конечно, люди стараются к празднику Пасхи привести места захоронений в опрятный вид – это делать можно, а если еще есть возможность совместить посещение кладбища с посещением богослужения – это будет замечательно".
Что касается подготовки к празднованию, четких рекомендаций по дням недели, по словам протоиерея Александра, церковь не дает.
"По народной традиции пасхи чаще всего выпекают именно в Чистый четверг, а вот в Страстную пятницу хозяйки обычно стараются этого не делать. На самом деле, если брать церковные каноны – церковь это все не регулирует, никаких установок на этот счет не дает, можно выбрать любое удобное время. Главное, делать все приготовления с чистыми помыслами и молитвой", - поясняет священник.
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