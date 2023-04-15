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Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию
Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь – его частицу в Россию везет делегация Фонда Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T15:41
2023-04-15T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь – его частицу в Россию везет делегация Фонда Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости.В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о его снисхождении, и стал раздавать его собравшимся в храме.По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.Его уже получила российская делегация Фонда Андрея Первозванного, она направилась в аэропорт, чтобы доставить огонь в РФ.Ранее в фонде сообщали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя в Москве в ночь с 15 на 16 апреля. Также его получат еще в 11 храмов Москвы.Кроме того, в московском аэропорте "Внуково 3" огонь ожидают представители епархий РПЦ, которые отвезут его в десятки городов по всей стране.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в СимферополеВ Херсонской области на Пасху отменяется комендантский часПогода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС
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израиль, россия, пасха, религия, православие, общество, новости
Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь – его частица направляется в Россию

15:41 15.04.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСхождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь – его частицу в Россию везет делегация Фонда Андрея Первозванного. Об этом сообщает РИА Новости.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о его снисхождении, и стал раздавать его собравшимся в храме.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Его уже получила российская делегация Фонда Андрея Первозванного, она направилась в аэропорт, чтобы доставить огонь в РФ.
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12 апреля, 21:13
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Ранее в фонде сообщали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя в Москве в ночь с 15 на 16 апреля. Также его получат еще в 11 храмов Москвы.
Кроме того, в московском аэропорте "Внуково 3" огонь ожидают представители епархий РПЦ, которые отвезут его в десятки городов по всей стране.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
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