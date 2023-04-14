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Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС

Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС

В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +24 градусов, что соответствует показателям мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T19:37

2023-04-14T19:37

2023-04-14T19:37

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +24 градусов, что соответствует показателям мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье, в праздник Пасхи, осадки в регионе маловероятны. Прогнозируется облачная с прояснениями погода и 20-градусное тепло."В пасхальную ночь +9…14 градусов, а днем +20…22 градуса в Симферополе и от +18 до 23 градусов по полуострову. Так что вот такие теплые выходные обещает крымчанам небесная канцелярия, как и положено на Пасху", - добавил он.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в Крыму потепление после Пасхи. Ведущий специалист Евгений Тишковец предупредил о приходе на полуостров 20-градусного тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму потепления после ПасхиКаким будет апрель в КрымуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых

крым

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2023

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