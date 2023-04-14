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Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС
Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС
В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +24 градусов, что соответствует показателям мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T19:37
2023-04-14T19:37
2023-04-14T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +24 градусов, что соответствует показателям мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье, в праздник Пасхи, осадки в регионе маловероятны. Прогнозируется облачная с прояснениями погода и 20-градусное тепло."В пасхальную ночь +9…14 градусов, а днем +20…22 градуса в Симферополе и от +18 до 23 градусов по полуострову. Так что вот такие теплые выходные обещает крымчанам небесная канцелярия, как и положено на Пасху", - добавил он.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в Крыму потепление после Пасхи. Ведущий специалист Евгений Тишковец предупредил о приходе на полуостров 20-градусного тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму потепления после ПасхиКаким будет апрель в КрымуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых
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Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС
ФОБОС: в Крым на Пасху придет майское тепло и воздух прогреется до +23 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +24 градусов, что соответствует показателям мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В ночь на субботу переменная облачность и без осадков, температура воздуха в Симферополе +7…9 градусов, по Крыму +6…11. Будет дуть юго-восточный ветер 1-6 м/с. В дневные часы скажется влияние теплого сектора циклона, обойдется без существенных осадков, максимум где-то пройдет слабенький дождь. Воздух прогреется до майских показателей – в Симферополе +21…23, по Крыму – до +19…24 градусов", - рассказал он.
В воскресенье, в праздник Пасхи, осадки в регионе маловероятны. Прогнозируется облачная с прояснениями погода и 20-градусное тепло.
"В пасхальную ночь +9…14 градусов, а днем +20…22 градуса в Симферополе и от +18 до 23 градусов по полуострову. Так что вот такие теплые выходные обещает крымчанам небесная канцелярия, как и положено на Пасху", - добавил он.
Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали в Крыму потепление
после Пасхи. Ведущий специалист Евгений Тишковец предупредил о приходе на полуостров 20-градусного тепла.
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