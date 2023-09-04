https://crimea.ria.ru/20230904/na-ukraine-politsiya-vyselyaet-monakhin-bogoyavlenskogo-zhenskogo-monastyrya-1131146313.html

На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря

На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря - РИА Новости Крым, 04.09.2023

На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря

В Кременце Тернопольской области полиция оцепила территорию Богоявленского женского монастыря. Ранее монахини обители просили молитвенной поддержки у верующих,... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T12:26

2023-09-04T12:26

2023-09-04T12:26

украина

захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

церковный раскол на украине

православная церковь украины (пцу)

религия

православие

происшествия

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589521_0:62:1620:973_1920x0_80_0_0_f29ee254d1b2aa751ad194c1a48eb641.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Кременце Тернопольской области полиция оцепила территорию Богоявленского женского монастыря. Ранее монахини обители просили молитвенной поддержки у верующих, поскольку монастырь могут закрыть, а сестер выселить. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской православной церкви."Монастырь существует здесь с 1990 года. Комплекс его помещений принадлежит государству. Последний договор был заключен монастырем в 2018 году на пять лет. Настоятельница игуменья Димитрия направила письмо к директору Кременецкого заповедника В. Микуличу, где сообщила, что монастырь обратился в министерство культуры и Фонд госимущества с просьбой продления договора. И пока не было ответа, игуменья просит заповедник не совершать действий по выселению сестер", - говорится в сообщении.Монастырь сделал все возможное для того, чтобы продолжить пользоваться имуществом на условиях бесплатного пользования, как это было раньше, или на условиях аренды. Но никакого ответа игуменья монастыря так и не получила.Как сообщает в своем Telegram-канале Союз православных журналистов, на данный момент сотрудники полиции пропускают на территори святыни только тех паломников, которые имеют местную прописку. Как следует из опубликованного видео, на месте находятся несколько десятков полицейских, два микроавтобуса и патрульная машина.Выселение сестер из монастыря в Тернопольской области станет еще одним актом геноцида по религиозному признаку, который сейчас происходит на Украине. В стране массово захватывают храмы канонической Украинской православной церкви. Фактически захвачен главный храм УПЦ – Киево-Печерская лавра, прихожане которой вынуждены проводить богослужения на улице. Доступ к Ближним и Дальним пещерам, Свято-Успенскому собору и некоторым другим храмам для них закрыт с 21 марта. Жилые корпуса Лавры 15 августа штурмовали силовики.Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) находится под стражей. 14 августа стало известно, что он был срочно госпитализирован и перенес операцию на сердце.В Черновицкой области храм Иова Почаевского сгорел вследствие поджога 24 апреля 2023 года. Адепты ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в городе Нетешин Хмельницкой области. В Киевской области был захвачен храм вместе с домом священника, где в этот момент находилась его семья.Читайте также на РИА Новости Крым:Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отпискамиПапа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лаврыПатриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), религия, православие, происшествия, в мире, новости