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На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря - РИА Новости Крым, 04.09.2023
На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
В Кременце Тернопольской области полиция оцепила территорию Богоявленского женского монастыря. Ранее монахини обители просили молитвенной поддержки у верующих,... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T12:26
2023-09-04T12:26
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Кременце Тернопольской области полиция оцепила территорию Богоявленского женского монастыря. Ранее монахини обители просили молитвенной поддержки у верующих, поскольку монастырь могут закрыть, а сестер выселить. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской православной церкви."Монастырь существует здесь с 1990 года. Комплекс его помещений принадлежит государству. Последний договор был заключен монастырем в 2018 году на пять лет. Настоятельница игуменья Димитрия направила письмо к директору Кременецкого заповедника В. Микуличу, где сообщила, что монастырь обратился в министерство культуры и Фонд госимущества с просьбой продления договора. И пока не было ответа, игуменья просит заповедник не совершать действий по выселению сестер", - говорится в сообщении.Монастырь сделал все возможное для того, чтобы продолжить пользоваться имуществом на условиях бесплатного пользования, как это было раньше, или на условиях аренды. Но никакого ответа игуменья монастыря так и не получила.Как сообщает в своем Telegram-канале Союз православных журналистов, на данный момент сотрудники полиции пропускают на территори святыни только тех паломников, которые имеют местную прописку. Как следует из опубликованного видео, на месте находятся несколько десятков полицейских, два микроавтобуса и патрульная машина.Выселение сестер из монастыря в Тернопольской области станет еще одним актом геноцида по религиозному признаку, который сейчас происходит на Украине. В стране массово захватывают храмы канонической Украинской православной церкви. Фактически захвачен главный храм УПЦ – Киево-Печерская лавра, прихожане которой вынуждены проводить богослужения на улице. Доступ к Ближним и Дальним пещерам, Свято-Успенскому собору и некоторым другим храмам для них закрыт с 21 марта. Жилые корпуса Лавры 15 августа штурмовали силовики.Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) находится под стражей. 14 августа стало известно, что он был срочно госпитализирован и перенес операцию на сердце.В Черновицкой области храм Иова Почаевского сгорел вследствие поджога 24 апреля 2023 года. Адепты ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в городе Нетешин Хмельницкой области. В Киевской области был захвачен храм вместе с домом священника, где в этот момент находилась его семья.Читайте также на РИА Новости Крым:Гонения Киева на каноническую УПЦ: в ООН отделываются отпискамиПапа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лаврыПатриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры
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украина, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), религия, православие, происшествия, в мире, новости
На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря

В Тернопольской области полиция окружила женский монастырь: выселяют монахинь

12:26 04.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМонахиня в монастыре
Монахиня в монастыре - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Кременце Тернопольской области полиция оцепила территорию Богоявленского женского монастыря. Ранее монахини обители просили молитвенной поддержки у верующих, поскольку монастырь могут закрыть, а сестер выселить. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской православной церкви.
"Монастырь существует здесь с 1990 года. Комплекс его помещений принадлежит государству. Последний договор был заключен монастырем в 2018 году на пять лет. Настоятельница игуменья Димитрия направила письмо к директору Кременецкого заповедника В. Микуличу, где сообщила, что монастырь обратился в министерство культуры и Фонд госимущества с просьбой продления договора. И пока не было ответа, игуменья просит заповедник не совершать действий по выселению сестер", - говорится в сообщении.
Монастырь сделал все возможное для того, чтобы продолжить пользоваться имуществом на условиях бесплатного пользования, как это было раньше, или на условиях аренды. Но никакого ответа игуменья монастыря так и не получила.
"Сегодня утром, 4 сентября 2023 года, правоохранительные органы окружили монастырь с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта. Полиция ждет дальнейших указаний от властей", - уточняют в УПЦ.
Как сообщает в своем Telegram-канале Союз православных журналистов, на данный момент сотрудники полиции пропускают на территори святыни только тех паломников, которые имеют местную прописку. Как следует из опубликованного видео, на месте находятся несколько десятков полицейских, два микроавтобуса и патрульная машина.
Выселение сестер из монастыря в Тернопольской области станет еще одним актом геноцида по религиозному признаку, который сейчас происходит на Украине. В стране массово захватывают храмы канонической Украинской православной церкви. Фактически захвачен главный храм УПЦ – Киево-Печерская лавра, прихожане которой вынуждены проводить богослужения на улице. Доступ к Ближним и Дальним пещерам, Свято-Успенскому собору и некоторым другим храмам для них закрыт с 21 марта. Жилые корпуса Лавры 15 августа штурмовали силовики.
Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) находится под стражей. 14 августа стало известно, что он был срочно госпитализирован и перенес операцию на сердце.
В Черновицкой области храм Иова Почаевского сгорел вследствие поджога 24 апреля 2023 года. Адепты ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в городе Нетешин Хмельницкой области. В Киевской области был захвачен храм вместе с домом священника, где в этот момент находилась его семья.
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