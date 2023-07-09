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Раскольники захватили храм канонической церкви в Хмельницкой области
Раскольники захватили храм канонической церкви в Хмельницкой области - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Раскольники захватили храм канонической церкви в Хмельницкой области
Адепты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заняли собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T19:56
2023-07-09T19:56
2023-07-09T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Адепты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заняли собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Нетешин Хмельницкой области. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале УПЦ.Уточняется, что рейдерский захват раскольники осуществили в воскресенье, 9 июля.При этом рейдеры от ПЦУ совершали "откровенно кощунственные действия", допускали оскорбительные высказывания, которые, как отметили в УПЦ, "фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины".По информации канонической церкви, раскольники явились в храм во время поведения божественной литургии. Когда богослужение закончилось, настоятель протоиерей Виктор Тышкун и другие священнослужители попытались призвать раскольников к диалогу, на что рейдеры лишь оскорбляли тех, кто находился в храме, и издевались над верующими.Сторонники ПЦУ применяли физическую силу в отношении прихожан.В УПЦ отметили, что богохульные действия осуществлялись при непосредственном участии и содействии гендиректора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, также в рейдерском захвате храма участвовали местные и сторонники раскольнической церкви.Также сообщается, что сторонники ПЦУ угрожали клирикам собора и прихожанам канонической церкви.Ранее активисты раскольнической Православной церкви Украины захватили храм Архистратига Михаила в селе Белогородка Киевской области. Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в прошлом году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине. 2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". При этом в самой святыни передачу своих объектов опровергли.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой областиВ Киевской области захватили храм УПЦ и дом священникаВывоз ценностей из Лавры – удар по русской духовной культуре: мнение
https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html
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Раскольники захватили храм канонической церкви в Хмельницкой области
Активисты ПЦУ заняли собор иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в Хмельницкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Адепты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заняли собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Нетешин Хмельницкой области. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале УПЦ.
Уточняется, что рейдерский захват раскольники осуществили в воскресенье, 9 июля.
"Агрессивные сторонники ПЦУ захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" города Нетешин", - сказано в сообщении.
При этом рейдеры от ПЦУ совершали "откровенно кощунственные действия", допускали оскорбительные высказывания, которые, как отметили в УПЦ, "фактически содержат в себе посягательство на территориальную целостность Украины".
По информации канонической церкви, раскольники явились в храм во время поведения божественной литургии. Когда богослужение закончилось, настоятель протоиерей Виктор Тышкун и другие священнослужители попытались призвать раскольников к диалогу, на что рейдеры лишь оскорбляли тех, кто находился в храме, и издевались над верующими.
Сторонники ПЦУ применяли физическую силу в отношении прихожан.
В УПЦ отметили, что богохульные действия осуществлялись при непосредственном участии и содействии гендиректора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры, также в рейдерском захвате храма участвовали местные и сторонники раскольнической церкви.
"Во время указанных событий в храме присутствовала полиция, работники которой ранее уверяли клириков собора в том, что будут защищать конституционные права граждан. Однако на самом деле правоохранители фактически способствовали активистам в их незаконных действиях", - считают в УПЦ.
Также сообщается, что сторонники ПЦУ угрожали клирикам собора и прихожанам канонической церкви.
Ранее активисты раскольнической Православной церкви Украины захватили храм
Архистратига Михаила в селе Белогородка Киевской области.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в прошлом году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине. 2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра"
. При этом в самой святыни передачу своих объектов опровергли.
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